இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 25 சனிக்கிழமை : திடீர் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்!

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 25 சனிக்கிழமை, மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Today Rasipalan : இன்று, அக்டோபர் 25, 2025, சனிக்கிழமைக்கான 12 ராசிகளின் பொதுவான பலன்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: எளிதான, உங்களுக்கு நிம்மதி தரும் பாதையைப் பின்பற்றுங்கள். உங்கள் உள்ளுணர்வு எது அமைதியைத் தருகிறதோ, அதைத் தேர்ந்தெடுக்கும். அதிக அழுத்தம் தரும் விஷயங்களில் இருந்து விலகி இருங்கள்.
ரிஷபம்: உங்கள் சொந்தத் தேவைகளை மறுக்காதீர்கள். பொறுப்புக்கும் ஓய்வுக்கும் இடையில் உங்கள் உடலுக்கு எது தேவையோ அதற்குக் கவனம் கொடுங்கள். மற்றவர்களிடம் உங்களுக்கு வேண்டியதைத் தெளிவாகப் பேசுங்கள். உங்களை நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டால், அனைத்தும் சிறப்பாக நடக்கும்.
மிதுனம்: திடீரென நிகழக்கூடிய விஷயங்களுக்கு இடமளியுங்கள். எதிர்பாராத சில நிகழ்வுகள் நல்ல பாடங்களைக் கொண்டு வரும். எல்லா விஷயங்களையும் திட்டமிட அவசரப்பட வேண்டாம். நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் செயல்பட்டால், நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும்.
கடகம்: இன்று ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். ஓய்வு எடுப்பதும் ஒருவகையான முன்னேற்றமே. வேலையில் மிக முக்கியமானதை மட்டும் செய்துவிட்டு, மன அழுத்தத்தைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். அமைதியான நேரத்தைச் செலவிடுவது உங்களுக்கு அமைதியையும் தெளிவையும் தரும்.
சிம்மம்: உங்கள் திட்டங்களைப் போலவே, சிறிது நேரம் அமைதியாக இருப்பதும் முக்கியம். அவசரமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன், யோசித்து செயல்படுங்கள். அமைதியாக இருக்கும்போது கிடைக்கும் தெளிவு, வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும்.
கன்னி: எல்லா விஷயங்களையும் முழுமையாக முடிக்க வேண்டும் என்ற அவசரத்தைத் தவிர்க்கவும். வேலையில் முழுமையைக் காட்டிலும், முன்னேற்றம் முக்கியம். பொறுமையாக இருந்தால், அனைத்தும் சரியான நேரத்தில் நடக்கும். இயற்கையாக விஷயங்கள் நிகழ இடமளியுங்கள்.
துலாம்: மற்றவர்களை மகிழ்விக்க உங்களைச் சிறியவராக்கிக் கொள்ளாதீர்கள். உங்கள் யோசனைகளை நம்பிக்கையுடன் வெளிப்படுத்துங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைப் பற்றி பயப்படாமல், உங்கள் முழு உண்மையான சுயத்துடன் இருங்கள். உங்கள் நம்பிக்கை உண்மையான அன்பையும் மரியாதையையும் ஈர்க்கும்.
விருச்சிகம்: மென்மையான அணுகுமுறை இன்று ஒரு சக்தி வாய்ந்தது. கோபத்தைக் காட்டிலும் கருணையே வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும். வேலையில் அமைதியுடன் செயல்படுங்கள். உறவுகளில் உங்கள் பாசத்தைக் காட்டுவது மன வருத்தங்களைக் குணப்படுத்தும்.
தனுசு: இன்று உங்களின் எதிர்காலத்தை வளர்க்கும் செயல்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்கள். குறுகிய கால திருப்திக்காக நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள். தொலைநோக்குப் பார்வையில் சிந்தித்து முடிவெடுங்கள். உங்கள் சக்தி எதில் இருக்கிறதோ அதை நோக்கிச் செயல்படுங்கள்.
மகரம்: எல்லாவற்றையும் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முயற்சிப்பதைத் தளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். சூழ்நிலைகள் அதன் போக்கில் செல்ல அனுமதிக்கவும். வேலையில் அதிக முயற்சி எடுப்பதைத் தவிர்த்து, நிதானமான முன்னேற்றத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். சிறிய அளவில் சிறப்பாகச் செய்வது நீண்ட காலத்திற்குப் பலன் தரும்.
கும்பம்: நீங்கள் பெரிய அளவில் சிந்தித்தாலும், இன்று சிறிய விஷயங்களில் மகிழ்ச்சியைக் காணலாம். உங்களை உற்சாகப்படுத்தும் சிறிய நடவடிக்கைகளுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். உங்கள் மனதை அமைதியாக வைத்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் ஈடுபடுங்கள்.
மீனம்: உள்ளுணர்வுக்கு எதிராக எதற்கும் 'ஆம்' என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை. உங்களுக்குச் சங்கடமாக இருந்தால், உறுதியாக 'இல்லை' என்று சொல்லப் பழகுங்கள். மற்றவர்களைச் சந்தோஷப்படுத்த உங்களை வருத்திக் கொள்ளாமல், உங்கள் ஆற்றலைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்