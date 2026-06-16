/இன்றைய ராசிபலன் ஆனி 2 செவ்வாய்க்கிழை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை! யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் (Mesham) - இன்று உங்களுக்கு சுறுசுறுப்பான நாளாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த காரியங்கள் இன்று சுமுகமாக முடியும். அலுவலகத்தில் உங்களின் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
ரிஷபம் (Rishabam) - இன்று எதிலும் சற்று நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பண வரவு சுமாராக இருந்தாலும், செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளை தள்ளி வைப்பது நல்லது.
மிதுனம் (Mithunam) - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் நாள். எதிர்பார்த்த இடத்திலிருந்து சுப செய்திகள் வந்து சேரும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கும். புதிய ஆடைகள் மற்றும் ஆபரணங்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டு.
கடகம் (Kadagam) - இன்று உங்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் இனிய நாளாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும்.
சிம்மம் (Simmam) - இன்று திட்டமிட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடியும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் வழியில் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களைப் பெறுவீர்கள்.
கன்னி (Kanni) - மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் போது பெரியவர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்பது நல்லது. பயணங்களின் போது கவனமாக இருக்கவும். பொருளாதார ரீதியாக எதிர்பார்த்த உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
துலாம் (Thulam) - இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நாளாக அமையும். நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகளின் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். தடைப்பட்டிருந்த சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகள் இன்று சாதகமாக முடியும். புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும்.
விருச்சிகம் (Viruchigam) - உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த இன்று நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். மறைமுக எதிர்ப்புகள் விலகும். கடன் பிரச்சினைகள் ஓரளவுக்கு சுமுகமாக முடியும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரலாம்.
தனுசு (Dhanusu) - இன்று எடுத்த காரியங்களில் சிறிய தடைகளுக்குப் பின் வெற்றி கிடைக்கும். வரவை விட செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் சிக்கனம் தேவை. குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது அமைதியைத் தரும்.
மகரம் (Magaram) - இன்று சற்று கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும், எனினும் உங்களின் விடாமுயற்சியால் அதை முடிப்பீர்கள். சொத்துக்கள் வாங்குவது மற்றும் விற்பது தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.
கும்பம் (Kumbam) - இன்று உங்களுக்கு தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும் நாளாக இருக்கும். சகோதர வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். தொழில் நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் குறுகிய தூரப் பயணங்கள் அனுகூலமான பலன்களைத் தரும்.
மீனம் (Meenam) - இன்று உங்கள் வாக்கு வன்மையால் காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். தன வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகள் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறி தென்படும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும் நாள்.