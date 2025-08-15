இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 15, ஆடி வெள்ளி: 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான நன்மைகள்

Rasipalan Today: இன்று ஆகஸ்ட் 15, ஆடி வெள்ளிக்கிழமை. இன்றைய நாள் யாருக்கு எப்படி உள்ளது? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலனை இங்கே காணலாம்.
Rasipalan Today: இன்று 12 ராசிகளில் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கின்றது? யார் சற்று நிதானமாக இருக்க வேண்டும். அனைத்து ராசிகளுக்குமான ராசிபலன இங்கே காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருந்த பொறுப்புகள் குறையும். வேலையாட்கள் மத்தியில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரம் தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். ஏற்றுமதியில் சில நுட்பங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். கலைத்துறையில் முயற்சிகள் சாதகமாகும்.
ரிஷபம்: திட்டமிட்ட சில பணிகளில் தாமதம் ஏற்படும். பயணங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வியாபாரம் விருத்தி அடையும். வெளி உணவுகளை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. சக ஊழியர்களிடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். மேல் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதம் வேண்டாம்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். எதையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவம் உருவாகும். பெற்றோர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். இன்று உணவில் கவனம் தேவை. எதிர்பாராத சிலருடைய அறிமுகத்தால் வாழ்வில் மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக அமையும். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள்.
கடகம்: சுப காரியங்களில் இருந்த தடைகள் விலகும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். எதிர்பாராத மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். தொழிலில் நவீனத்துவத்தை கையாளுவீர்கள். பணி இடத்தில் சாதகமான நன்மைகள் ஏற்படும். அரசு வகையில் ஆதாயம் கிடைக்கும். வியாபாரம் தொடர்பான பயணங்கள் மேம்படும். இவற்றால் நல்ல ஆதாயம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: புதியவர்களின் நட்பால் உற்சாகம் உண்டாகும். நுட்பமான சில விஷயங்களை அறிவீர்கள். வர்த்தக தொடர்பான முயற்சிகள் மேம்படும். கணவன்-மனைவிக்குள் மனம் விட்டு பேசுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். பண வரவுகளில் இருந்த நெருக்கடிகள் மறையும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
கன்னி: எதிர்பாராத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். குடும்பத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். வெளியிடங்களில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். நம்பிக்கையானவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். பணிகளில் அனுகூலமான சூழல் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் பொறுப்புக்கள் அதிகரிக்கும்.
துலாம்: புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். போட்டிகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். சுப காரிய பேச்சு வார்த்தைகள் சாதகமாகும். உங்கள் சிறந்த திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். தடைகளை முறியடித்து நினைத்த செயலை முடிப்பீர்கள். வாழ்வில் அமைதி இருக்கும்.
விருச்சிகம்: அனைத்திலும் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். போட்டிகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். சுப காரியங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழில் சார்ந்த முயற்சிகள் கைகூடி நல்ல லாபம் கிட்டும். நண்பர்களிடம் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. எதிர்பார்த்த வங்கி உதவிகள் கிடைக்கும். பூர்வீக சொத்துக்களால் அனுகூலம் ஏற்படும்.
தனுசு: கற்பனை சார்ந்த துறைகளில் புதுவிதமான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். மனதில் புது விதமான ஆசைகள் உருவாகும். செயல்பாடுகளில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். கடினமான செயல்களையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பூர்வீக சொத்து மூலம் லாபம் கிடைக்கும்.
மகரம்: வருமான உயர்விற்கான சூழல்கள் அமையும். பொருளாதார நிலை மேம்படும். மறைமுக திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். உறவினர்களுக்கு இடையில் நெருக்கடிகள் உண்டாகலாம். வியாபாரத்தில் இருந்த சங்கடங்கள் மறையும். பணி விஷயங்களில் சற்று கவனம் வேண்டும். தடையாக இருந்தவர்களை வெற்றி கொள்வீர்கள்.
கும்பம்: சாதுர்யமான பேச்சுக்களால் காரிய அனுகூலம் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். சவாலான பணிகளையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். அரசு விஷயங்களில் பொறுமை வேண்டும். சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு மனம் மகிழ்வீர்கள். தனித்தன்மைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுக்களை பெறுவீர்கள். வியாபார பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். வெற்றி நிறைந்த நாள் இன்று.
மீனம்: குழந்தைகளின் புதிய முயற்சிகளை ஆதரிப்பீர்கள். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு இன்று முடிவுகள் ஏற்படும். நேர்மறை சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகப் பணிகளில் துரிதம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். வாகனம், சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.