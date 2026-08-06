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இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 6 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை!

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 06, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:17 AM IST

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 6 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 6 வியாழக்கிழமை 12 ராசிகளான மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

1/12

மேஷம் - குடும்பத்தில் இருந்து வந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி கணவன்-மனைவி இடையே நெருக்கமும் அன்பும் கூடும். எதிலும் அவசரப்படாமல் நிதானமாகச் செயல்படுவது நன்மையைத் தரும். வியாபாரத்தில் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கும்போது சிறு தடைகள் தோன்றினாலும், இறுதியில் வெற்றி உங்கள் பக்கமே நிற்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாக இருக்கும்.

 

2/12

ரிஷபம் - பணியிடத்திலும் தொழிலிலும் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளில் சிறு தாமதங்கள் ஏற்படலாம். எனினும் உங்களது சுறுசுறுப்பாலும் விடாமுயற்சியாலும் தடைகளைத் தாண்டி முன்னேறுவீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. ஆரோக்கியத்தில் சிறு கவனக் குறைவும் வரக்கூடும் என்பதால் உணவு விஷயத்தில் எச்சரிக்கை தேவை.

 

3/12

மிதுனம் - பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது தேவையற்ற பிரச்சனைகளில் இருந்து உங்களைக் காக்கும். பிறருடைய விவகாரங்களில் தேவையின்றி தலையிடாமல் இருப்பது மன அமைதியைத் தரும். நிதிநிலை ஓரளவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும், அவசரப்பட்டு பிறருக்கு ஜாமீன் தருவதையோ பெரிய கடன் வாங்குவதையோ தவிர்க்கவும். பிள்ளைகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.

 

4/12

கடகம் - தொழில் மற்றும் பணியிடத்தில் புதிய மற்றும் சாதகமான வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடிவரும். நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த சுபச்செய்திகள் வந்து சேர்வதால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நிலுவையில் இருந்த காரியங்கள் விரைந்து முடியும். உறவினர்களின் வருகை உற்சாகத்தைத் தரும்.

 

5/12

சிம்மம் - தொழில் நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் மூலம் நல்ல அனுகூலமும் ஆதாயமும் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்ய சாதகமான நாள். உடன்பிறந்தவர்களின் வழியில் ஆதரவும் உதவியும் கிடைக்கும். உங்களின் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் பணியிடத்தில் கிடைக்கும்.

 

6/12

கன்னி - இன்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். புதிய முயற்சிகள் அல்லது பெரிய திட்டங்களைத் தள்ளி வைப்பது நல்லது. முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதிலும், வாகனப் பயணங்களின்போதும் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. அமைதியான அணுகுமுறை உங்களைப் பல சிக்கல்களிலிருந்து காப்பாற்றும்.

 

7/12

துலாம் - தொழிலில் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பதற்கான வழிகள் பிறக்கும். குடும்பத்துடன் சுபநிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டாகும். சுபச் செலவுகள் அதிகரித்தாலும் அதற்கு ஏற்ற பணவரவும் இருக்கும்.

 

8/12

விருச்சிகம் - தொட்ட காரியங்கள் அனைத்திலும் வெற்றி கிட்டும் நாளாக அமையும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டையும் மதிப்பையும் பெறுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து உங்கள் மேலாதிக்கத்தை நிலைநாட்டுவீர்கள்.

 

9/12

தனுசு - மனதில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த தேவையில்லாத கவலைகளும் குழப்பங்களும் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த நற்செய்திகள் வந்து சேரும். ஆன்மீகக் காரியங்களிலும் தொண்டு ஊழியங்களிலும் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.

 

10/12

மகரம் - வேலையில் பணிச்சுமை சற்று அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என்பதால் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது அவசியம். மற்றவர்களிடம் பேசும்போது விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது அமைதியைத் தரும். எதிர்பார்த்த பணவரவு சற்று தாமதமானாலும், மாலை வேளையில் கைவந்து சேரும்.

 

11/12

கும்பம் - நண்பர்கள் மற்றும் பழைய அறிமுகங்கள் மூலம் நல்ல செய்தி வந்து சேரும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் தொழில் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். கூட்டு வியாபாரத்தில் நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.

 

12/12

மீனம் - உங்களது திறமைகளுக்கும் உழைப்பிற்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நாள். மேலதிகாரிகள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும். சவாலான காரியங்களைக் கூட எளிதாக முடித்து வெற்றியை அடைவீர்கள். நிதிநிலை ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.

 

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