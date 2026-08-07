/இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 7 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 7 வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன்படி, 12 ராசிகளுக்கும் என்னென்ன யோகங்கள் இருக்கின்றன என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
மேஷம் - எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
ரிஷபம் - திட்டமிட்ட வேலைகளில் சிறு தாமதம் ஏற்படலாம். நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது. நிதி நிர்வாகத்தில் கவனம் தேவை. மாலை வேளையில் சுபச் செய்தி வந்து சேரும்.
மிதுனம் - உங்களின் புத்தி கூர்மையால் நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும்.
கடகம் - மனதில் தெளிவும் நிம்மதியும் நிறைந்திருக்கும் நாள். சுப காரிய பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது.
சிம்மம் - விடாமுயற்சியால் நினைத்த காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
கன்னி - எதிர்பாராத பணவரவு உண்டு. குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைப் பற்றி யோசிப்பீர்கள்.
துலாம் - வெளியூர் பயணங்களால் நன்மைகள் கூடும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். கடன் பிரச்சனைகள் குறையத் தொடங்கும்.
விருச்சிகம் - பேச்சில் நிதானம் தேவை. தொழில் எதிர்ப்புகள் அகலும். பணிபுரியும் இடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை திருப்திகரமாக இருக்கும்.
தனுசு - நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும் நாள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் தொழிலுக்கு உதவும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீகப் பயணம் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள்.
மகரம் - செயல்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மற்றவர்களின் விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. மாலையில் எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி வந்து சேரும்.
கும்பம் - திறமைகள் வெளிப்படும் நாள். உத்தியோக உயர்வுக்கான அறிகுறிகள் தென்படும். கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும்.
மீனம் - தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். தடைபட்ட காரியங்கள் தடையின்றி நடக்கும். பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். மன நிம்மதி கூடும்.