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இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 29 திங்கட்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:58 AM IST

Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 29 திங்கட்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை 

 

Rasipalan Today : இன்று ஜூலை 20, 2026 திங்கட்கிழமை, 12 ராசிகளுக்குமான பொதுவான தினசரி பலன்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

 

1/12

மேஷம்: எதிர்பாராத உதவிகள் மற்றும் தொலைதூரத் தகவல்கள் சாதகமாக வரும். எதிலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை செய்வது நல்லது.  

 

2/12

ரிஷபம்: உங்களின் திறமைக்கு ஏற்ற புகழ், பாராட்டு கிடைப்பதில் சற்று தாமதம் ஏற்படலாம். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து, தீயவர்களின் சகவாசத்திலிருந்து விலகி இருப்பது நல்லது.  

 

3/12

மிதுனம்: புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.  

 

4/12

கடகம்: கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களிடம் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். சுப நிகழ்ச்சி குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும்.  

 

5/12

சிம்மம்: நீண்ட நாள் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த நல்வாய்ப்புகள் அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் லாபத்தைத் தரும்.

 

6/12

கன்னி: பணப் புழக்கம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் உழைப்பிற்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நண்பர்களால் அனுகூலம் உண்டாகும்.

 

7/12

துலாம்: பெண்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்கள், பாராட்டுகள் கிடைக்கும். உங்களின் புத்திசாலித்தனத்தால் காரியங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள்.

 

8/12

விருச்சிகம்: மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவர், நல்ல மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும். அரசியல் மற்றும் பொதுநலச் சேவையில் இருப்பவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த பதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு.  

 

9/12

தனுசு: வேலை மற்றும் தொழிலில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும், புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.  

 

10/12

மகரம்: குடும்பத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்பு நீடித்தாலும், உறவினர்களிடம் அதிக நெருக்கம் காட்டாமல் சற்று விட்டுக் கொடுத்துப் போவது நல்லது.  

 

11/12

கும்பம்: வேலை, தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றமும் திருப்திகரமான பணவரவும் இருக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவினாலும், ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சற்று கூடுதல் கவனம் தேவை.  

 

12/12

மீனம்: வருமானத்திற்கு எந்தக் குறையும் இருக்காது. சொந்தத் தொழில் புரிவோர் சற்று கூடுதல் சிரத்தை எடுத்து உழைக்க வேண்டியிருக்கும், உழைப்பிற்கேற்ற லாபம் வந்து சேரும்.  

 

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