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இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 23 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:23 AM IST

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 23 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 23 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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மேஷம் - இன்று விடாப்பிடியாகச் செயல்பட்டு பல நாட்களாகத் தள்ளிப்போன முக்கியமான பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். எதிர்ப்புகளும் தடைகளும் விலகி தொழிலிலும் வியாபாரத்திலும் எதிர்பாராத நல்ல லாபம் வந்து சேரும். தம்பதியிடையே அன்பும் பரஸ்பர புரிந்துணர்வும் கூடுவதால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் பணப்புழக்கமும் சீராக இருக்கும்.

 

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ரிஷபம் - நீண்ட நாட்களாக ஒதுங்கியிருந்த உறவினர்களும் நண்பர்களும் உங்களைத் தேடி வந்து பேசி உறவைப் புதுப்பித்துக் கொள்வார்கள். இழுபறியாக இருந்த கடன் பாக்கிகள் வசூலாகும்; அலுவலகத்தில் தொலைந்த முக்கிய ஆவணங்கள் மீண்டும் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சின்னச் சின்ன விவாதங்களைத் தவிர்த்து விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது மன அமைதியையும் மேன்மையையும் தரும்.

 

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மிதுனம் - உங்களைச் சுற்றியிருப்பவர்களில் யார் உண்மையான நண்பர்கள் என்பதைச் சரியான அனுபவங்களின் மூலம் அடையாளம் காண்பீர்கள். அலுவலகத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்த்து, தொழிலில் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு வெற்றியை எட்டிப்பிடிப்பீர்கள். பிள்ளைகள் குடும்பத்தின் நிதிச் சூழ்நிலையை உணர்ந்து மிகவும் பொறுப்பாகவும் கவனமாகவும் செயல்பட்டுப் பெருமை சேர்ப்பார்கள்.

 

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கடகம் - வெளிவட்டாரத் தொடர்புகள் விரிவடைந்து, பழைய கடன்களை அடைப்பதற்கான வழிகளும் வாய்ப்புகளும் உங்களுக்குத் தென்படும். வியாபாரத்தில் இருந்த அலைச்சல்கள் குறைந்து சுமுகமான சூழல் நிலவும்; வேலை இடத்தில் சொந்த பணியில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. நீண்ட நாள் ஆசையான வீட்டைப் புனரமைக்கும் அல்லது சீரமைக்கும் எண்ணங்கள் இன்று தொய்வின்றி நிறைவேறும்.

 

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சிம்மம் - குடும்பத்தினருடன் மனம் விட்டுப் பேசி கலந்தாலோசிப்பதன் மூலம் நீண்ட நாட்களாக இருந்த சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண்பீர்கள். வியாபாரத்தில் சிறப்பான லாபம் கிடைப்பதுடன், பங்குதாரர்களின் முழு ஆதரவும் உங்களது முயற்சிகளுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும். சமூகத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் உள்ள பிரபலங்களின் அறிமுகமும், அவர்களால் தகுந்த நேரத்தில் உதவியும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

 

6/12

கன்னி - நாள் முழுவதும் சற்று அலைச்சல்கள் அதிகமாக இருந்தாலும், மாலை நேரத்திற்கு மேல் சுப காரியங்கள் கைகூடி மகிழ்ச்சி தரும். வியாபாரம் சூடுபிடித்து சுறுசுறுப்பாக நடக்கும்; அதேசமயம் அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. தேவையற்ற கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தி நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது உங்களுக்குப் மன அமைதியையும் காரிய வெற்றியையும் தரும்.

 

7/12

துலாம் - இன்று உங்களின் சமயோஜித புத்தியைப் பயன்படுத்தி எப்பேர்ப்பட்ட கடினமான காரியங்களையும் மிக எளிதாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் பணிச்சுமை சற்று அதிகரித்தாலும், வியாபாரத்தில் வரவேண்டிய பழைய பாக்கிகள் தடையின்றி வந்து சேரும். கணவன்-மனைவி இடையே புரிந்துணர்வு அதிகரிப்பதுடன், குடும்பத்தின் எதிர்காலத் தேவைகளுக்காகச் சேமிக்கத் தொடங்குவீர்கள்.

 

8/12

விருச்சிகம் - எதிர்பார்த்த பணவரவு கைக்கு வந்து சேர்வதால், பழைய கடன்களை அடைத்து நீண்ட நாள் மன அழுத்தத்திலிருந்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். வியாபாரம் விறுவிறுப்பாக நடக்கும்; வேலை பார்க்கும் இடத்தில் சக ஊழியர்கள் உங்கள் பணிகளுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள். தாய்வழி உறவினர்கள் மத்தியில் உங்களது பேச்சிற்கும் எண்ணங்களுக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் கணிசமாக உயரும்.

 

9/12

தனுசு - மனதில் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் எவ்விதத் தடையுமின்றிச் திட்டமிட்டபடி சிறப்பாக முடிந்து மனதிற்கு நிறைவைத் தரும். வாடிக்கையாளர்களைக் கவர புதிய சலுகைகளை அறிமுகப்படுத்தி வியாபாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள். ஆன்மீகம் மற்றும் யோகா போன்ற விஷயங்களில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்; எதிர்பார்த்த உதவிகள் உரிய நேரத்தில் வந்து சேரும்.

 

10/12

மகரம் - குடும்ப உறுப்பினர்களின் முழு ஆதரவும் வழிகாட்டுதலும் கிடைப்பதால் எதையும் எதிர்கொள்ளும் தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள்; அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெற்று மகிழ்வீர்கள். பிள்ளைகளின் சுட்டித்தனமான சாதனையால் பெருமை அடைவதோடு, எதிர்காலச் சேமிப்பு எண்ணங்களும் மனதில் மேலோங்கும்.

 

11/12

கும்பம் - அரசு சார்ந்த காரியங்களில் இருந்துவந்த நீண்ட நாள் தடைகள் அகன்று, சாதகமான பதில்கள் வந்து சேரும். வியாபாரத்தில் தேங்கிக் கிடந்த பழைய சரக்குகள் விற்றுத் தீரும்; எதிர்பார்த்த நிதி உதவியும் உங்களுக்கு எளிதாகக் கிடைக்கும். தேவையில்லாத மனக்குழப்பங்கள் முற்றிலுமாக நீங்கி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் சுமுகமான நிம்மதியும் நிலவும்.

 

12/12

மீனம் - இன்றைய தினம் பணவரவு மிகவும் திருப்திகரமாக இருக்கும்; எதிரிகளின் போட்டிகளையும் சவால்களையும் சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். அலுவலகத்தில் மற்றவர்களின் சொந்த விஷயங்களில் தலையிடாமல் உங்களது வேலையில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது உத்தமம். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பாகச் சிறு அலைச்சல்கள் வரக்கூடும் என்பதால் கணவன்-மனைவி இருவரும் அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது.

 

TAGS:
Rasipalan Today
July 23 Rasipalan

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