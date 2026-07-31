/இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 31 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை

இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 31 வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை
இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 31 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்கள் முயற்சியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். அலுவலகத்தில் மேல்அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைப்பதுடன், தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபத்தையும் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
ரிஷபம் - குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி இணக்கம் ஏற்படும். புதிய பொருள்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். நிதி நிலைமை சீராக இருப்பதுடன் சுபச்செலவுகள் வரவும் வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம் - சமீபகாலமாக இருந்த மன அழுத்தம் விலகி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல்களும் எதிர்பார்த்த கடன் உதவியும் கிடைக்கும். பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
கடகம் - தொழிலில் சிறு சிறு தடைகள் வந்தாலும் இறுதியில் வெற்றி காண்பீர்கள். தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவதும் அவசியமாகும். மாலையில் குடும்பத்துடன் நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம் - இன்று உங்களுக்குச் சாதகமான நாளாக அமையும். தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடிவதுடன், உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரமும் நீண்ட நாளாக வராமல் இருந்த கடன்களும் கைக்கு வந்து சேரும்.
கன்னி - புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் சற்று தாமதம் ஏற்படலாம். மற்றவர்களின் விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. மாலையில் சுபச் செய்தி வந்து சேரும், இறை வழிபாடு மன அமைதியைத் தரும்.
துலாம் - நீண்ட நாட்களாக நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்யலாம். கணவன் - மனைவி இடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும், பயணங்கள் மூலம் நன்மை உண்டாகும்.
விருச்சிகம் - வேலையில் கூடுதல் கவனமும் சக ஊழியர்களிடம் நிதானமும் தேவை. செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் பட்ஜெட் போட்டுச் செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தினரின் ஆதரவு நிம்மதியைத் தரும்.
தனுசு - குழந்தைகளின் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். தொழில் போட்டிகள் குறைந்து நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும் வாய்ப்புள்ளது.
மகரம் - உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும்.
கும்பம் - உங்கள் தன்னம்பிக்கை கூடும். எடுத்த காரியங்களைச் சிறப்பாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் வழியில் ஆதரவு கிடைப்பதுடன், வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள்.
மீனம் - இன்று உங்கள் பேச்சில் இனிமை கூடும். நிதி வரவு சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுகள் வரலாம். ஆரோக்கியத்தில் நிலவிய பிரச்சனைகள் தீர்ந்து புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள்.