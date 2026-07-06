/இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 6 திங்கள்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Rasipalan Today July 6 : இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 6 திங்கட்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Rasipalan Today July 6 :ஜூலை 6 திங்கட்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இன்றைய ராசிபலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்குச் சாதகமான நாளாக இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் தடையின்றி முடியும். தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், நிம்மதியும் நிலவும்.
ரிஷபம் - இன்று நீங்கள் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பண வரவு சுமாராக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் சற்று அக்கறை காட்டுங்கள்.
மிதுனம் - இன்று உங்களுக்குத் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் நாளாக அமையும். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். புதிய நண்பர்களின் சேர்க்கை உண்டாகும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்.
கடகம் - இன்று உங்களுக்குப் பொறுமையும், நிதானமும் தேவைப்படும் நாள். வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவுகள் ஏற்படலாம் என்பதால் திட்டமிட்டுச் செயல்படவும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் கூடும்.
சிம்மம் - இன்று நீங்கள் எடுக்கும் புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்.
கன்னி - இன்று நீங்கள் செய்யும் காரியங்களில் சிறு தடைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் தேவை. எதிர்பார்த்த சுப செய்திகள் வந்து சேரும். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
துலாம் - இன்று உங்களுக்கு உல்லாசமான நாளாக அமையும். நீண்ட நாட்களாகப் தள்ளிப்போன காரியங்கள் இன்று சுமுகமாக முடியும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு பெருகும்.
விருச்சிகம் - இன்று உங்களுக்குக் கூடுதல் பொறுப்புகள் தேடி வரும். எதையும் ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசித்துச் செய்வது நல்லது. நண்பர்களின் மூலம் எதிர்பார்த்த உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
தனுசு - இன்று நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியைத் தரும். பண வரவு கணிசமாக உயரும். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் பற்றிய பேச்சுகள் தொடங்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
மகரம் - இன்று உங்களுக்கு அலைச்சல் இருந்தாலும் அதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு இருக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சியில் இறங்குவீர்கள்.
கும்பம் - இன்று உங்கள் செயல்களில் சுறுசுறுப்பு கூடும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் யாவும் எளிதில் முடியும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்ய லாபகரமான நாள். குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும்.
மீனம் - இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். கணவன்-மனைவி இடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். பொருளாதார நிலை திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்குவீர்கள்.