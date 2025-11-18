இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 18 செவ்வாய் : அதிர்ஷ்டம் அரவணைக்கும் ராசிகள்..!!

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 18 செவ்வாய் மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 18 செவ்வாய் மேஷம் முதல் மீனம் வரை பொதுப்பலன்கள்
மேஷம் (Aries): இன்று நீங்கள் சவால்களைச் சந்திக்கும்போது பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் வேலையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் நல்ல பலன்களைப் பெறலாம். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் சிறிய மனக்கசப்புகள் வந்து நீங்கும். மாலை நேரம் மனதிற்கு ஆறுதல் அளிக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus): நிதி விஷயங்களில் சாதகமான முன்னேற்றங்களைக் காண்பீர்கள். நீங்கள் எதிர்பார்த்த தன வரவுக்கு வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட நாள் நிலுவையில் இருந்த காரியங்கள் இன்று முடிவடையும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்குச் சிறப்பான நாள்.
மிதுனம் (Gemini): இன்றைய நாள் தகவல் தொடர்புக்கும், புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் ஏற்றது. உங்கள் வார்த்தைகள் இன்று கூர்மையாகவும், தெளிவாகவும் இருக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். தொழில் ரீதியான முயற்சிகள் வெற்றியடையும். ஒரு புதிய நட்பு மலர வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் (Cancer): உணர்ச்சிப்பூர்வமான சிந்தனைகளைத் தவிர்த்து, நடைமுறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. கடந்த கால தவறுகளிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொண்டு முன்னேறுவீர்கள். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம் (Leo): இன்று உங்கள் படைப்பாற்றலும், தலைமைப் பண்பும் வெளிப்படும். நீங்கள் முன்னின்று செய்யும் காரியங்களில் வெற்றி நிச்சயம். பணியிடத்தில் உங்கள் யோசனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். காதல் உறவுகளில் இனிமை கூடும். நிதி நிலைமை திருப்திகரமாக இருக்கும்.
கன்னி (Virgo): வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இரண்டிலும் சமநிலையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நாள். அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம், அவற்றைச் சிறப்பாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். இன்று திட்டமிட்டுக் காரியங்களைச் செய்வது வெற்றியைத் தரும். ஆரோக்கியத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் தேவைப்படலாம்.
துலாம் (Libra): இன்று பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. உங்கள் நம்பிக்கையும், உற்சாகமும் அதிகமாக இருக்கும். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதன் மூலம் புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். நிலுவையில் உள்ள ஒப்பந்தங்கள் அல்லது சட்ட விவகாரங்கள் சாதகமாக முடியும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): ரகசியங்கள் மற்றும் ஆழ்ந்த சிந்தனைகள் நிறைந்த நாள் இது. நிதி ஆதாரங்களை மாற்றுவழிகளில் இருந்து பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பச் சொத்துக்கள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடன் ஆழமான உணர்ச்சிப்பூர்வமான பிணைப்பு ஏற்படும்.
தனுசு (Sagittarius): இன்று உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். தொழில் கூட்டாண்மைகள் அல்லது தனிப்பட்ட உறவுகள் வலுப்பெறும். மற்றவர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது அவசியம். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது தொழில் ஒப்பந்தங்கள் வரலாம்.
மகரம் (Capricorn): உங்கள் உழைப்பிற்கும், ஒழுக்கத்திற்கும் இன்று உரிய பலன் கிடைக்கும். வேலைச்சுமை அதிகமாக இருந்தாலும், உங்கள் திறமையால் அனைத்தையும் சமாளிப்பீர்கள். ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கங்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சிகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம். அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
கும்பம் (Aquarius): படைப்பாற்றல் மற்றும் பொழுதுபோக்கிற்கு இன்று நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். எதிர்பாராத லாபம் அல்லது அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குழந்தைகள் அல்லது இளைய சகோதர சகோதரிகளுடன் நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். உங்கள் கனவுகளைப் பின்பற்றுவதற்கான உத்வேகம் பிறக்கும்.
மீனம் (Pisces): குடும்பம் மற்றும் வீட்டு விஷயங்களில் அதிக கவனம் தேவைப்படும். தாயாரின் ஆரோக்கியம் குறித்து அக்கறை கொள்வீர்கள். வீட்டிற்குத் தேவையான புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். பழைய உறவுகளில் ஏற்பட்ட பிணக்குகள் நீங்கி, சமரசம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அமைதியான சூழ்நிலையை உருவாக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.