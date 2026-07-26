/ரேஷன் கார்டு 3 முக்கிய அப்டேட்! பொதுமக்கள் இதை தவறாமல் செய்ய வேண்டும்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்பு உள்ளிட்ட மூன்று முக்கிய அப்டேட்டுகளை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Ration Card : தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் அப்டேட் உள்ளிட்ட மூன்று முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை அரசு கொடுத்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருக்கும் அனைவரும் கட்டாயம் பயோமெட்ரிக் பதிவு செய்ய வேண்டும். நீங்கள் பொருட்கள் வாங்கும் ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரில் சென்றால் ஒரு சில நிமிடங்களில் இந்த பதிவை செய்துவிடலாம். கட்டாயம் அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் செய்ய வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளது.
குறிப்பாக, AAY, PHH வகை ரேஷன் கார்டுகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இது கட்டாயம். இந்த கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் பயோமெட்ரிக் பதிவு செய்ய அரசு காலக்கெடு கொடுத்துள்ளது. ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் தங்களின் பயோமெட்ரிக் பதிவை முடிக்க வேண்டும் என அரசு கட்டாய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. இதற்கு மேல் காலவகாசம் கொடுக்கப்படுமா? என்பது குறித்த எந்த அப்டேட்டும் அரசு கொடுக்கவில்லை.
ஒருவேளை காலவகாசம் நீட்டிப்பு வழங்காவிட்டால், கைரேகை பதிவு செய்யாதவர்களின் பெயர்கள் தானாகவே ரேஷன் கார்டில் இருந்து நீக்கப்படும். அவர்கள் மீண்டும் தங்களின் பெயரை கார்டில் சேர்க்கக்கோரி தனியாக விண்ணப்பிக்க நேரிடும். இது தொந்தரவான செயல்முறை என்பதால் உடனே ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் பதிவை முடித்துவிடுங்கள்.
வேலை நிமித்தமாக வெளியூரில் வசிப்பவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்று தான் ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் ரேஷன் கடைக்கு சென்று ஒரிஜினல் ரேஷன் கார்டை காண்பித்து, பயோமெட்ரிக் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
அடுத்ததாக, முதியோர் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட்டை அரசு கொடுத்துள்ளது. குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர் ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் பதிவை நேரடியாக செய்யக்கூடாது. ஆதாரில் தங்களின் கைவிரல் ரேகை உள்ளிட்டவற்றை அப்டேட் செய்த பிறகே ரேஷன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் பதிவை செய்ய வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இறந்த உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால், அவர்களின் ஆதார் எண்ணைக் கொடுத்து அவர்களின் பெயரை நீக்கிவிட வேண்டும். நியாயவிலைக் கடைகளிலும் கொடுக்கலாம். அல்லது தாலுகா அலுவலங்களிலும் இதை செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம். எனவே, இதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். கூடுதல் சந்தேகம் ஏதேனும் இருந்தால் அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று நியாயவிலைக் கடை பணியாளரிடம் இது குறித்து கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் பதிவுக்கான காலக்கெடு நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதால், சீக்கிரம் சென்று பயோ மெட்ரிக் பதிவை முடிப்பது நல்லது.
பொதுமக்கள் நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் பதிவை உடனே ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று முடிக்க வேண்டும். குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர் தங்களின் ஆதார் கார்டில் கைரேகை பதிவு மற்றும் கருவிழி பதிவை அப்டேட் செய்த பிறகு ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் பதிவை மேற்கொள்ள வேண்டும். இவற்றை ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் செய்ய வேண்டும்.
வெளியூரில் வசிப்பவர்கள் அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் கூட இந்த பதிவை முடித்துக் கொள்ளலாம். எனவே, தெரிந்தவர்கள் உடனே இதை செய்யவும். இது குறித்து தகவலை மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.