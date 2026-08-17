/ரேஷன் கார்டு முக்கிய அறிவிப்பு! கடத்தல் குறித்து புகார் அளிக்க அறிவுறுத்தல்

Ration card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் பொதுமக்கள் அரிசி, கோதுமை கடத்தல் குறித்து புகார் அளிக்க திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தல்
Ration card : ரேஷன் பொருட்கள் கடத்தல் குறித்து பொதுமக்கள் புகார் அளிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் விநியோகிக்கப்படும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதைத் தடுக்கவும், நியாயவிலைக் கடைகள் தொடர்பான பொதுமக்களின் குறைகளைக் களையவும் சிறப்பு கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசின் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் மூலம் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு ரேஷன் கடைகள் வாயிலாக அரிசி, கோதுமை, பாமாயில், சர்க்கரை, துவரம்பருப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மானிய விலையிலும் இலவசமாகவும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இத்தகைய முக்கியப் பொருட்கள் சட்டவிரோதமாக பதுக்கப்படுவதையோ அல்லது கடத்தப்படுவதையோ தடுக்கும் வகையில் தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பொது விநியோகத் திட்டப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவது தொடர்பான தகவல்களையோ அல்லது புகார்களையோ பொதுமக்கள் உடனடியாகத் தெரிவிக்க 1800-599-5950 என்ற கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி எண்ணைத் (Toll-Free Number) தொடர்பு கொள்ளலாம்.
அதேபோல், நியாயவிலைக் கடைகளின் செயல்பாடு, பொருட்கள் வழங்கல் மற்றும் சேவை குறைபாடுகள் உள்ளிட்ட நியாயவிலைக் கடைகள் சார்ந்த அனைத்து விதமான புகார்களையும் 1967 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்யலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, முறைகேடுகள் குறித்த தகவல்களைத் தயக்கமின்றி தெரிவிக்குமாறு திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.