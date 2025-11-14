ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யவில்லையா?

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. முழு விவரம்
Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களில் யாரெல்லாம் கைவிரல் ரேகை கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும்? எந்த தேதிக்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழகத்தில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் அட்டைதாரர்களுக்குத் தமிழ்நாடு அரசு ஒரு மிக முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுவரை கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யாத குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் உடனடியாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
PHH மற்றும் PHH-AAY அட்டைதாரர்களுக்கு இது கட்டாயம் - தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்களது கைவிரல் ரேகையைப் (Biometric) பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுநாள் வரை தங்கள் கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யத் தவறியவர்கள், தங்கள் வசிப்பிடங்களுக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளுக்குச் சென்று, குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் உடனடியாகப் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
காலக்கெடு நீட்டிப்பு - திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பின்படி, குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் விரல் ரேகையை (Biometric) 25.11.2025-க்குள் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
விரைவில் காலக்கெடு முடியவிருப்பதால், அனைத்து அட்டைதாரர்களும் இந்த அவசரத் தேவையை உணர்ந்து உடனடியாகப் பதிவு செய்வது அவசியம்.
கைவிரல் ரேகை பதிவு ஏன் கட்டாயம்? - பொது விநியோகத் திட்டத்தின் (PDS) கீழ் வழங்கப்படும் உணவுப் பொருட்கள் உரிய பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே போய்ச் சேருவதை உறுதி செய்யவும், முறைகேடுகளைத் தவிர்க்கவும் இந்த பயோமெட்ரிக் (Biometric) பதிவு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், குடும்ப அட்டைதாரரின் அடையாளத்தை உறுதி செய்த பின்னரே பொருட்கள் வழங்கப்படுவதால், வெளிப்படைத்தன்மை உறுதி செய்யப்படுகிறது.
குறைதீர் முகாம்கள் குறித்த அறிவிப்பு: பொதுமக்கள் தங்கள் ரேஷன் கார்டில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள வசதியாக, தமிழ்நாடு அரசின் உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அறிவுறுத்தலின்படி, ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை பொது விநியோகத் திட்ட குறைதீர் முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
குடும்ப அட்டையில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம், புகைப்படம் பதிவு செய்தல் போன்ற திருத்தங்கள் தொடர்பான விண்ணப்பங்களைச் சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலகங்களில் நடைபெறும் குறைதீர் முகாம்களில் உரிய ஆவணங்களுடன் பொதுமக்கள் அளித்துப் பயன்பெறலாம்.
முக்கிய தகவல்: PHH மற்றும் PHH-AAY அட்டைதாரர்கள் உடனடியாகத் தங்கள் விரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதால், காலக்கெடுவுக்குள் நியாயவிலைக் கடைகளுக்குச் சென்று, குடும்பத்திலுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்கள் பதிவை முடித்து, உணவுப் பொருட்களைப் பெறுவதில் சிக்கல்கள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்குமாறு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு, உங்கள் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடை அல்லது வட்ட வழங்கல் அலுவலரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.