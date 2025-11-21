Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு யாரெல்லாம் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும்? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களில் யாரெல்லாம் கட்டாயம் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு அரசின் பொதுவிநியோகத்துறை அவ்வப்போது பொதுமக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவுறுத்தலை வழங்கும். அந்தவகையில், ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருப்பவர்களில் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
வரும் நவம்பர் 25 ஆம் தேதிக்குள் இந்த கைவிரல்ரேகை பதிவை முடிக்க வேண்டும். அது ஏன்? யாரெல்லாம் கட்டாயம் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் கார்டு மூலம் பயன்பெறுபவர்கள் கட்டாயம் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும். அதாவது, யாரெல்லாம் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH - Priority Household), அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா குடும்ப அட்டைகள் (PHH-AAY - Antyodaya Anna Yojana) கார்டு வைத்திருக்கிறார்களோ, அவர்கள் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்வது அவசியம்.
இந்த இரண்டு வகை ரேஷன் கார்டுகளை வைத்திருக்கும் அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் தங்களது கைவிரல் ரேகையைப் (Biometric) பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பின்படி, குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் விரல் ரேகையை (Biometric) 25.11.2025-க்குள் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களும் காலக்கெடுவுக்குள் நியாயவிலைக் கடைகளுக்குச் சென்று பதிவை முடிக்குமாறு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ஏன் கைவிரல் ரேகை பதிவு கட்டாயம்? என்றால் முறைகேடுகளைத் தவிர்ப்பதற்காகவே. பொது விநியோகத் திட்டத்தின் (PDS) கீழ் வழங்கப்படும் உணவுப் பொருட்கள் உரிய பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே போய்ச் சேருவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த முறை பின்பற்றப்படுகிறது.
பயோமெட்ரிக் பதிவு மூலம் குடும்ப அட்டைதாரரின் அடையாளத்தை உறுதி செய்த பின்னரே பொருட்கள் வழங்கப்படுவதால், வெளிப்படைத்தன்மை உறுதி செய்யப்படுகிறது.
இதுநாள் வரை தங்கள் கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யத் தவறியவர்கள், தங்கள் வசிப்பிடங்களுக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளுக்குச் சென்று, குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் உடனடியாகப் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இந்தக் காலக்கெடு மிக நெருக்கமாக இருப்பதால், PHH மற்றும் PHH-AAY அட்டைதாரர்கள் உடனடியாக நியாயவிலைக் கடைக்குச் சென்று பதிவை முடிப்பது அவசியம்.