/ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு! இன்னும் 4 நாட்களே கெடு - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

Ration card : தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்வது தொடர்பான அப்டேட்
Ration card : தமிழ்நாட்டில் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடு நெருங்குவது தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்
தமிழ்நாட்டில் குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களது கைவிரல் ரேகை பதிவை (பயோமெட்ரிக்) புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு இன்னும் நான்கு நாட்களில் அதாவது வரும் ஜூன் 25-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.
போலி குடும்ப அட்டைகளை ஒழிக்கும் நோக்கோடும், பொது விநியோகத் திட்டத்தில் நடக்கும் முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் வகையிலும் தமிழ்நாடு அரசு இந்த எச்சரிக்கையை தற்போது விடுத்துள்ளது.
குறிப்பிட்ட இந்த காலக்கெடுவுக்குள் தங்களது பயோமெட்ரிக் விவரங்களைப் புதுப்பிக்கத் தவறும் கார்டுதாரர்கள் மீது, ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகத்தை நிறுத்துவது உள்ளிட்ட உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள 6 தாலுகாக்களின் கீழ் வரும் 841 ரேஷன் கடைகளில், 4.58 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களில் பலர் இன்னும் கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யாமல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
வேலை அல்லது இதர காரணங்களுக்காக வெளியூர்களில் தற்காலிகமாகத் தங்கியிருப்பவர்கள், தங்களுக்கு அருகில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு நியாயவிலைக் கடைக்குச் சென்று ஜூன் 25க்குள் தங்களது பயோமெட்ரிக் பதிவைச் செய்துகொள்ளலாம்.
இதேபோல் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலும் இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் அனைவரும், தங்களின் ரேஷன் உரிமையைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள உடனடியாக அருகாமையில் உள்ள கடைகளை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் யாரேனும் இறந்திருந்தால், அவர்களின் பெயர்களை வரும் ஜூன் 25-ஆம் தேதிக்குள் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி உரிய ஆவணங்களுடன் உடனடியாக நீக்க வேண்டும்.
அலுவலகம் செல்ல முடியாதவர்கள், தங்களது பகுதி ரேஷன் கடை விற்பனையாளரிடம் இறந்தவரின் குடும்ப அட்டை எண் மற்றும் ஆதார் அட்டையின் நகலைச் சமர்ப்பித்து பெயரினை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் இந்த அறிவிப்பு பொருந்தும் என்பதால், உடனே ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் உடனே பதிவு செய்யவும்.