/ரேஷன் கார்டு அப்டேட்! ஜூன் 25க்குள் இதை செய்யவும் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

Ration card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள முக்கிய அறிவிப்பு
Ration card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் பயோமெட்ரிக் அப்டேட் செய்வது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் குடும்ப அட்டைகளில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களது கைவிரல் ரேகை பதிவை (பயோமெட்ரிக்) வரும் ஜூன் 25-ஆம் தேதிக்குள் புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று செங்கல்பட்டு மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சார்பில் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
போலி கார்டுகளைத் தடுக்கவும், ரேஷன் விநியோகத்தில் முறைகேடுகள் நடப்பதைத் தவிர்க்கவும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் கைரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் மற்றும் இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்களை நீக்காதவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதால் பொதுமக்கள் விரைந்து செயல்படுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, மாவட்டத்தில் செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், செய்யூர், திருக்கழுகுன்றம், திருப்போரூர் மற்றும் வண்டலூர் ஆகிய 6 தாலுகாக்கள் உள்ளன. இங்குள்ள 841 ரேஷன் கடைகளில் மொத்தம் 4.58 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர். இந்த கார்டுகளில் இடம்பெற்றுள்ள பல உறுப்பினர்கள் தங்களது கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யவில்லை.
பல்வேறு பணிகளுக்காக வெளியூர்களில் தங்கியிருப்பவர்களின் முழுமையான விபரங்கள் பயோமெட்ரிக்கில் பதிவாகவில்லை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ரேஷன் பொருட்கள் வழங்குவதில் முறைகேடுகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளதால், மற்ற பகுதிகளில் தற்காலிகமாக வசிப்பவர்கள் தங்களுக்கு அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்குச் சென்று ஜூன் 25-ஆம் தேதிக்குள் தங்களது கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்துக் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் தங்களது குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள், தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் உடனடியாகப் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
பணி நிமித்தமாக வேறு பகுதிகளில் தற்காலிகமாக வசிப்பவர்கள், தற்போது தாங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளுக்குச் சென்று வரும் ஜூன் 25 ஆம் தேதிக்குள் தங்களது கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்து தங்களது உரிமையினை உறுதி செய்துகொள்ளலாம்.
இரண்டு மாவட்டங்களிலும் குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் யாரேனும் இறந்திருந்தால், அவர்களின் பெயர்களை 25.06.2026-க்குள் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி உரிய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து உடனடியாக நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.
அவ்வாறு செய்யத் தவறும் பட்சத்தில், தங்களது பகுதியில் உள்ள நியாயவிலைக் கடை விற்பனையாளரிடம் இறந்த உறுப்பினரின் குடும்ப அட்டை எண்ணுடன், அவரது ஆதார் அட்டையின் நகலினை வழங்கிப் பெயரை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர்கள் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.