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ரேஷன் கார்டு ரத்து! காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்த அவசர எச்சரிக்கை

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 27, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:18 PM IST

Ration Card : கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களின் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படும் என காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை

 

Ration Card : ரேஷன் கார்டு ரத்து தொடர்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள புதிய அறிவிப்பின் விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குடும்ப அட்டைதாரர்கள் குடும்ப அட்டையில் (Ration Card) உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் கைரேகை பதிவு செய்து புதுப்பிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

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இந்திய அரசின் நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகத்தின் கடிதம் எண்.23(5)/2015-Comp Cell (E-323743), நாள் 25.03.2025- இல் eKYC பணியினை 100% நிறைவு செய்யாத மாநிலங்களுக்கு இந்திய அரசால் வழங்கப்படும் உணவு மானியத் தொகை நிறுத்தி வைக்கப்படுவதுடன், உணவு தானிய ஒதுக்கீட்டிலும் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் கைரேகை புதிப்பிப்பை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இப்பணி 95.10 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் இன்னும் 30489 நபர்கள் கைரேகை புதுப்பிப்பை மேற்கொள்ளவில்லை. 

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எனவே, இந்த பதிவை மேற்கொள்ளாத குடும்ப அட்டைதாரர்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டையுடன் அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைக்கு சென்று கைரேகை பதிவு செய்து புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். கைரேகை பதிவாகாத குழந்தைகள், முதியவர்கள் முதலில் தங்கள் ஆதார் அட்டையில் விரல்ரேகை மற்றும் கண்பதிவை புதுப்பித்த பின்னரே e-KYC புதுப்பிப்பினை மேற்கொள்ள இயலும். 

 

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எனவே, ஆதார் அட்டையில் விரல் ரேகை மற்றும் கண்பதிவினை புதுப்பிக்க ஏதுவாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தாலுக்கா அலுவலங்களில் உள்ள ஆதார் சேவை மையங்களை ஜூலை 28, 29 மற்றும் 30 ஆகிய தினங்களில் அணுகி கைரேகை புதுப்பிக்க வேண்டும். அதன்பின் சம்பந்தப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர் குடும்ப அட்டையுடன் நியாயவிலைக் கடைக்கு சென்று e-KYC பதிவை புதுப்பித்து பயன்பெறுமாறு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.

TAGS:
Ration Card
Kanchipuram

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