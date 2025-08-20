ரேஷன் கார்டு ரத்து! இந்த தவறை மட்டும் செய்துவிடாதீர்கள்

Ration Card : ரேஷன் பொருட்களை விற்பனை செய்தால், கடத்தனால் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படும்.
Ration Card : ரேஷன் பொருட்களை விற்பனை செய்தால் அல்லது கடத்தினால் என்னென்ன தண்டனைகள் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் அரசு மக்களுக்கு வழங்கும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வெளிச்சந்தையில் விற்பது சட்டப்படி ஒரு கடுமையான குற்றமாகும். இதைத் தடுப்பதற்காக, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் பல்வேறு சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன.
ரேஷன் பொருட்களை முறைகேடாக விற்பனை செய்பவர்கள் மீது, அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டம், 1955 மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கல் மற்றும் பராமரிப்புச் சட்டம், 1980 ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இந்தச் சட்டங்களின்படி, குற்றத்தின் தன்மையைப் பொறுத்து பின்வரும் தண்டனைகள் விதிக்கப்படலாம்:
சிறைத் தண்டனை: ரேஷன் பொருட்களைக் கடத்துதல் அல்லது விற்பனை செய்தல் நிரூபிக்கப்பட்டால், குற்றவாளிகளுக்கு ஓராண்டு முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும்.
சில வழக்குகளில், நீதிபதி நீதிமன்றத்தின் முடிவைப் பொறுத்து தண்டனையை நிர்ணயம் செய்வார். சில கடுமையான குற்றங்களுக்கு, குண்டர் தடுப்புச் சட்டம் போன்ற கடுமையான சட்டங்களின் கீழ் கைது செய்யவும் வாய்ப்புள்ளது.
அபராதம்: சிறைத் தண்டனையுடன் சேர்த்து, குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கு அபராதமும் விதிக்கப்படும். அபராதத் தொகை ஒவ்வொரு வழக்கின் தன்மையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
வாகனம் பறிமுதல்: கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்கள், பணம் மற்றும் பிற பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும். இந்த பொருட்களின் மதிப்புக்கு இணையாக அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
குடும்ப அட்டை ரத்து: ரேஷன் பொருட்களை வெளிச்சந்தையில் விற்பனை செய்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், முதலில் அந்த நபரின் குடும்ப அட்டை ரத்து செய்யப்படும். அதன் பிறகு, சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். இது பொதுமக்களுக்கு அரசு விடுத்துள்ள மிக முக்கியமான எச்சரிக்கையாகும்.
தமிழ்நாட்டில், குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (Civil Supplies CID) இதுபோன்ற குற்றங்களை கண்டறிந்து, கடத்தல்காரர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
ரேஷன் அரிசி, மண்ணெண்ணெய், சர்க்கரை போன்ற பொருட்களை குறைந்த விலைக்கு வாங்கி, அதை வெளி மாநிலங்களுக்கு அதிக விலைக்கு கடத்துவது அல்லது வெளிச்சந்தையில் விற்பனை செய்வது சட்டவிரோதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எனவே, அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்காக அரசு வழங்கும் ரேஷன் பொருட்களை, சொந்தப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். அவற்றை விற்பது அல்லது கடத்துவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால், சிறைத் தண்டனை, அபராதம் மற்றும் குடும்ப அட்டை ரத்து போன்ற கடுமையான விளைவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.