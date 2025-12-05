English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்

ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்

Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 

 

Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கு இம்மாதம் வீடு தேடி பொருட்கள் வரும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
தமிழ்நாடு அரசு  தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் (Ration Card) 65 வயதுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்களை விநியோகம் செய்து வருகிறது.  

வயதானவர்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்ளிட்டோர் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்து வருகின்றனர். டிசம்பர் மாதத்துக்கான ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் குறித்து ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும் அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கான தேதியை அறிவித்தனர்.   

அதன்படி, பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் டிசம்பர் 2 மற்றும் 3 ஆம் தேதிகளில் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருடகள் வீடுகளுக்கே சென்று விநியோகிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு, அதன்படி பொருட்களும் விநியோகம் செய்யப்பட்டன.  

இந்த நிலையில், சென்னை மண்டலத்துக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடிச் சென்று வழங்கப்படும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தாயுமானவர் திட்டத்தில் டிசம்பர் 6, 7, 8, 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் முதியோர் மாற்று திறனாளிகளின் இல்லத்திற்கே சென்று பொது விநியோகத்திட்ட பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இது தொடர்பாக கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியோர் மற்றும் மாற்றுதிறனாளிகளின் இல்லத்திற்கே சென்று பொது விநியோகத்திட்ட பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன என கூறியுள்ளார்.  

இந்நிலையில், டிசம்பர் மாதத்தின் 6, 7, 8, 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் சென்னையில் அண்ணாநகர், ஆலந்தூர், பெருங்குடி, சோழிங்கநல்லூர், தேனாம்பேட்டை, அடையாறு, திருவொற்றியூர், மணலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.  

அதேபோல், மாதவரம், தண்டையார்பேட்டை, ராயபுரம், திரு.வி. க.நகர், அம்பத்தூர், கோடம்பாக்கம் மற்றும் வளசரவாக்கம் ஆகிய 15 மண்டலங்களில் கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் 990 நியாயவிலைக் கடைகளின் விற்பனையாளர்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வீடு தேடி விநியோகம் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.  

சென்னை மண்டலத்தில் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் முதியோர் மற்றும் மாற்றுதிறனாளிகள் இத்திட்டத்தை தவறாமல் பயன்படுத்திகொள்ள வேண்டும் என்றும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.  

புதிதாக இத்திட்டத்தில் இணைய விரும்புபவர்கள் உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் நியாயவிலைக் கடை விற்பனையாளரிடம் வழிமுறைகளை கேட்டுக்கொள்ளலாம். அல்லது மாந்தோறும் உங்கள் மாவட்டத்தில் நடக்கும் பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்வு முகாம்களில் கலந்து கொண்டு மனு கொடுக்கலாம்.  

பொதுவிநியோக திட்ட அதிகாரிகள் உங்கள் மனுவை பரிசீலித்து 65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவராக இருப்பின், தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் சேர்த்துக்கொள்ள உத்தரவிடுவார்.  

