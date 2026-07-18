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ரேஷன் கார்டு புதிய அப்டேட்: கைரேகை, கருவிழி பதிவில் பிரச்சனையா? அரசின் முக்கிய அறிவுறுத்தல்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 18, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:54 PM IST

Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைரேகை, கருவிழி பதிவில் பிரச்சனை இருந்தால், என்ன செய்ய வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளது.

 

Ration Card New Update : ரேஷன் கார்டு புதிய அப்டேட், கைரேகை, கருவிழி பதிவில் பிரச்சனையா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள முக்கிய அறிவுறுத்தல்

 

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ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் கைவிரல் ரேகை பதிவு, கருவிழி பதிவு செய்ய வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளது. அவ்வாறு பதிவு செய்யாதவர்களின் பெயர்கள் ரேஷன் கார்டில் இருந்து நீக்கப்படும். எனவே, இதுவரை கருவிழி மற்றும் கைரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் உடனடியாக இதை பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

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அதேநேரத்தில், ரேஷன் கார்டு கைரேகை பதிவு, கருவிழி பதிவில் சிலருக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது. இந்தப் பிரச்சனை இருப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளது. 

 

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இது குறித்து நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது ; தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2013-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH மற்றும் அந்தியோதயா அன்னயோஜனா (AAY) குடும்ப அட்டைகளில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஆதார் விவரங்களை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

 

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இதன்பொருட்டு, விரல்ரேகை அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு (e-KYC) செயல்முறையை மேற்கொள்ள அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள குடும்ப அட்டையில் உள்ள 832279 உறுப்பினர்களில் 799419 பேர் (96.05%) விரல் ரேகை அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பினை (e-KYC) நிறைவு செய்துள்ளனர். 

 

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மீதமுள்ள 32820 (4.10%) பேரில் பெரும்பாலனோருக்கு ஆதார் விவரங்களை புதுப்பிக்காத காரணங்களால் (e-KYC) சரிபார்ப்பு பணி நிறைவு செய்ய இயலாத நிலை உள்ளது. அவர்கள் தங்களது ஆதார் அட்டையில் உள்ள விரல்ரேகை மற்றும் கண்கருவிழி ஆகிய விவரங்களை புதுப்பிக்க ஏதுவாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், நாமக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகம், ராசிபுரம், திருச்செங்கோடு, கொமராபாளையம் பகுதிகளில் உள்ள  எல்காட் (ELCOT) நிறுவனம் மூலம் நடத்தப்படும் ஆதார் சேவை மையங்களில் பதிவு செய்யலாம்.

 

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அதேபோல், பள்ளிபாளையம் நகராட்சி அலுவலகம், பள்ளிபாளையம், மல்லசமுத்திரம், சேந்தமங்கலம், பரமத்தி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றில் எல்காட் (ELCOT) நிறுவனம் மூலம் நடத்தப்படும் ஆதார் சேவை மையங்களிலும் பதிவு செய்யலாம். 

 

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நாமக்கல், ராசிபுரம், திருச்செங்கோடு, கொமராபாளையம், சேந்தமங்கலம், பரமத்தி, கொல்லிமலை மற்றும் மோகனூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில், TAC TV நிறுவனம் மூலம் நடத்தப்படும் ஆதார் சேவை மையங்கள் ஆகியவற்றை அணுகி தங்களது கைரேகை மற்றும் கண்கருவிழி பதிவை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

 

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இதன்பின் சம்மந்தப்பட்ட குடும்ப அட்டைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள நியாயவிலைக்கடைக்கு சென்றோ அல்லது அருகிலுள்ள நியாயவிலைக்கடைகளுக்கு சென்றோ தங்களது கைவிரல் ரேகை சரிபார்ப்பு e-KYC பதிவை மேற்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

 

TAGS:
Ration Card
Ration Card new Update
Tamil Nadu government
namakkal news
Namakkal Collector New Announcement

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