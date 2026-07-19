/ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! ஆதார் கார்டில் கைரேகையை புதுப்பிக்க அறிவுறுத்தல்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைரேகை அப்டேட் செய்வது குறித்த முக்கிய அறிவுறுத்தலை திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார்.
Ration Card : ரேஷன் கார்டில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் மின்னணு கைவிரல்ரேகை பதிவு சரிபார்ப்பு (e-KYC)-ன் கீழ் கைவிரல்ரேகை புதுப்பித்தல் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள், குடும்ப அட்டையில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் மின்னணு கைவிரல்ரேகை பதிவு சரிபார்ப்பு (e-KYC)-ன் கீழ் கைவிரல்ரேகை புதுப்பிப்பதை கட்டாயமாக்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுவரை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 91.3 சதவீதம் கைவிரல்ரேகை பதிவு புதுப்பித்துள்ளனர். மீதமுள்ள கைவிரல்ரேகை வைத்து புதுப்பிக்க வேண்டியவர்களின் எண்ணிக்கை 2,25,149 ஆக உள்ளது.
எனவே, நியாய விலைக் கடைக்கு குடும்ப அட்டையுடன் சென்று கைவிரல்ரேகை வைத்து, மின்னணு கைவிரல்ரேகை பதிவு சரிபார்ப்பு (e-KYC)-ன் கீழ் இம்மாத இறுதிக்குள் புதுப்பித்துக் கொள்ள தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கைவிரல்ரேகை விழாதவர்கள், 5 வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள், முதியோர்கள் ஆகியோர் தங்களது ஆதார் அட்டையில் கைவிரல்ரேகை மற்றும் கண்பதிவை புதுப்பித்த பின்னரே மின்னணு கைவிரல்ரேகை பதிவு சரிபார்ப்பு (e-KYC) - ன் கீழ் பதிவு செய்ய இயலும்.
ஆதார் அட்டையில் கைவிரல்ரேகை கண்பதிவு புதுப்பிக்க திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் ஆதார் இ-சேவை மையங்களை அணுகி கைவிரல்ரேகை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.
அதன்பின் சம்மந்தப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர் குடும்ப அட்டையுடன் நியாய விலைக்கடைக்கு சென்று மின்னணு கைவிரல்ரேகை பதிவு சரிபார்ப்பு (e-KYC) பதிவை புதுப்பித்து பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.