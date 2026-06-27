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இறந்தவர்களின் பெயரை ரேஷன் கார்டில் இருந்து நீக்க அறிவுறுத்தல்! முக்கிய அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 27, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:22 PM IST

Ration Card : திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்

 

Ration Card : ரேஷன் கார்டில் கைவிரல் ரேகை பதிவு இறந்தவர்களின் பெயரை நீக்கம் செய்வது வரை திருப்பத்தூர் மக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

 

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திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேஷன் கார்டில் மேற்கொள்ள வேண்டிய திருத்தங்கள் குறித்த அறிவிப்பை பொதுமக்களுக்கு வெளியிட்டுள்ளார். 

 

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அதன்படி, குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் வரும் ஜூன் 30 ஆம் தேதிக்குள் நியாய விலைக்கடையில் கைரேகை பதிவு (e-KYC) செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.

 

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தமிழ்நாடு முழுவதும் கூட்டுறவு சங்கங்கள், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் மற்றும் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் மூலம் நடத்தப்படும் நியாய விலைக்கடைகளில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பெற்று வரும் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை பயனாளிகளின் (AAY மற்றும் PHH) குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் கைரேகை பதிவினை(e-KYC) தொடர்புடைய நியாய விலைக்கடையில் பதிவு செய்யும் பணி நடைப்பெற்று வருகிறது.

 

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திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டையில் (AAY மற்றும் PHH) இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் வரும் ஜூன்-30ம் தேதிக்குள் நியாய விலைக்கடையில் கைரேகை பதிவு(e-KYC) செய்ய வேண்டும். 

 

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வெளியூரில் தற்காலிகமாக வசிப்பவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள நியாய விலைக்கடையில் கைரேகை பதிவு(e-KYC) செய்து கொள்ளலாம்.

 

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மேலும், இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்களை உரிய ஆவணங்களுடன் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் அளித்து நீக்கம் செய்து கொள்ளுமாறும் திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

TAGS:
Ration Card
eKYC Update
Tirupattur
Tamil Nadu government

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