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ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்! E-Kyc அப்டேட் செய்ய சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 02, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:42 AM IST

Ration Card EKYC Update: தமிழகம் முழுவதும் இன்று அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளில் கைவிரல் ரேவை பதிவு சிறப்பு முகாம் இன்று (ஆகஸ்ட் 2) நடைபெறுகிறது. எனவே, இதனை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

 

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தமிழக மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ரேஷன் கார்டு இருக்கிறது. ரேஷன் அட்டை சேவைகளை உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை துறை நிர்வகித்து வருகிறது.  தமிழகத்தில் மொத்தம் 2.26 கோடிக்கு மேற்பட்ட ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் உள்ளன. தமிழக முழுவதும் 34,000க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது.

 

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ரேஷன் கார்டுகள் மூலம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு மானிய விலையில் மாதந்தோறும் அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், சர்க்கரை போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை  ரேஷன் கடைகள் மூலம் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மாதந்தோறும் ரேஷன் பொருட்களை பெற, ரேஷன் அட்டையில் உள்ள விவரங்கள் சரியாகவும், புதுப்பித்தவாறும் இருப்பது அவசியம். அந்த வகையில், ரேஷன் அட்டையில் உள்ள குடும்பத்தினர் அனைவரும் இகேஓய்சி முடித்திருக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு கூறி வருகிறது. 

 

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அதாவது, கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரேஷன் அட்டையில் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு அறுமையான வாய்ப்பை தமிழக அரசு வழங்கியுள்ளது. அதாவது, இன்று (ஆகஸ்ட் 2) தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும்  கைவிரல் ரேவை பதிவு சிறப்பு முகாம் இன்று (ஆகஸ்ட் 2) நடைபெறுகிறது.

 

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சென்னையில் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளில் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளில் இ-கே ஒய் சி (e-kyc) பதிவு சிறப்பு முகாம் ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைபெறவுள்ளது. அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களும் தங்கள் குடும்ப அட்டையில் இடம் பெற்றுள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கைவிரல் ரேகையை கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். 

 

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தற்போது வரை கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்யாதவர்கள் ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமிற்கு சென்று தங்களது கைவிரல் ரேகையினை பதிவு செய்திட வேண்டும். பணி நிமித்தமாக வேறு பகுதிகளில் தற்காலிகமாக வசிப்பவர்கள் இப்போது வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைக்கு சென்று தங்கள் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்யலாம்.

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எனவே, அரசின் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி பொதுமக்கள் அனைவரும் அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளிலும் விரல் ரேகைப் பதிவை விடுதலின்றி முழுமையாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் அவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளார் என்று சென்னை மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளர் அவர்கள் தனது செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார். 

TAGS:
Ration Card
Ration Card Update
TN Government

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