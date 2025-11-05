ரேஷன் கார்டு : கைவிரல் ரேகை பதிவு - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் கைவிரல் ரேகை இதுவரை பதிவு செய்யவில்லை என்றால்.. அரசிடமிருந்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருப்பவர்களில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்வது கட்டாயம்.
ஒருவேளை இதுநாள் வரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யவில்லை என்றால் உடனே அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இது தொடர்பாக திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை இயக்குநர் அவர்களின் கடிதத்தில், பிரதிமாதம் இரண்டாவது சனிக்கிழமைகளில் ஒவ்வொரு வட்டங்களிலும், பொது விநியோகத்திட்ட குறைதீர் முகாம்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்.
இந்த அறிவுரைகளின்படி, குடும்ப அட்டையில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம் தொடர்பான நவம்பர் - 2025 மாதத்திற்கான குறைதீர் முகாம் 08.11.2025 சனிக்கிழமை அன்று வட்ட அளவில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்ட வழங்கல் அலுவலகங்களிலும் நடைபெறவுள்ளது.
மேற்படி வட்ட அளவில் நடைபெறும் குறைதீர் முகாமில் பொதுமக்கள் தங்கள் மின்னணு குடும்ப அட்டையில் திருத்தங்கள் மற்றும் புகைப்படம் பதிவு செய்தல் தொடர்பான விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் அளித்து பயன்பெறுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேலும், தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
இந்த குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்களது விரல்ரேகையை (Biometric) பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை விரல் ரேகையை பதிவு செய்யாதவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு அருகில் உள்ள அருகில் நியாயவிலைக் கடைகளில் 25.11.2025-க்குள் தங்களது விரல்ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் என அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.