ரேஷன் கார்டு குட் நியூஸ்: இனி ரேஷன் கடையிலேயே ரூ.5 லட்சம் இலவச மருத்துவ காப்பீடு!

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இனி ரேஷன் கடையிலேயே ரூ.5 லட்சம் இலவச மருத்துவ காப்பீடு கிடைக்கும். முழு விவரம்
Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் இனி ரேஷன் கடையிலேயே ரூ.5 லட்சம் இலவச மருத்துவ காப்பீடு பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.
மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் சேருவதில் முக்கிய அப்டேட் வந்துள்ளது. ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருப்பவர்கள் 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச மருத்துவ காப்பீடு அட்டையை இனி உங்கள் அருகிலுள்ள ரேஷன் கடையிலேயே மிக எளிதாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. அரசு மருத்துவமனைகள் மட்டுமின்றி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் கட்டணமில்லா சிகிச்சையைப் பெறலாம்.
கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற மக்கள் எளிதில் பயன்பெறும் வகையில், ரேஷன் கடைகளிலேயே ஆயுஷ்மான் கார்டு விண்ணப்பிக்கும் வசதியை அரசு தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் அலைச்சலும் நேரமும் மிச்சமாகும்.
ரேஷன் கடையில் விண்ணப்பிக்கச் செல்லும் போது ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் ஆகிய ஆவணங்களை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்:.
உங்களுடைய ஆவணங்களை ரேஷன் கடை விற்பனையாளரிடம் வழங்க வேண்டும். அவர் தனது கணினியில் உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்ப்பார். நீங்கள் தகுதியுடையவராக இருந்தால், உங்கள் e-KYC முடிக்கப்பட்டு கார்டு உருவாக்கப்படும்.
வீட்டில் இருந்தபடியே விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் beneficiary.nha.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, வரும் OTP-யைப் பயன்படுத்தி லாகின் செய்யவும்.
லாகின் செய்த பிறகு Search Beneficiary என்பதில் உங்கள் ஆதார் எண் அல்லது ரேஷன் கார்டு எண்ணைக் கொடுத்து தேடவும். உங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருந்தால், திரையில் உங்கள் விவரங்கள் காண்பிக்கப்படும்.
பட்டியலில் பெயர் இருப்பவர்கள் இ-கேஒய்சியை முடிக்க வேண்டும். இதற்கு ஆதார் ஓடிபி அல்லது பயோமெட்ரிக் முறையைப் பயன்படுத்தலாம். விவரங்கள் அனைத்தும் சரியாக இருந்தால் Confirm கொடுக்கவும்.
சரிபார்ப்பு முடிந்த சில நிமிடங்களிலேயே உங்கள் ஆயுஷ்மான் கார்டு தயாராகிவிடும். அங்கேயே நீங்கள் கார்டை டவுன்லோட் செய்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இனி மருத்துவச் செலவுகளுக்கு அஞ்சத் தேவையில்லை.
பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பலன் பெறலாம். வயது வரம்பு எதுவுமில்லை, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் இந்தக் காப்பீடு பொருந்தும் என்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பாகும்.