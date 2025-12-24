English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்

ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு தொடர்பான முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

 

Ration Card : ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா?, தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
1 /9

தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருக்கும் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ்வீடுகளுக்கே சென்று மாதந்தோறும் ரேஷன் பொருட்களை கொடுத்து  வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 20,42,657 முதியவர்களும் 1,27,797 மாற்றுத்திறனாளிகளும் என மொத்தமாக 21,70,454 பேர் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர்.  

2 /9

அவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும்போது பயோமெட்ரிக், அதாவது கைரேகை பதிவு, கருவிழி ஸ்கேனர் மூலம் பயனாளரின் அடையாளம் சரிபார்க்கப்பட்டு  பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படும்.  

3 /9

அவ்வாறு செய்யும்போது பிரச்சனை ஏற்பட்டால்,  ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகிப்பத்தில் சிக்கல் ஏற்படும். இதுதொடர்பாக அண்மைக்காலத்தில் பல புகார்களும் எழுந்தன. ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்களின் கைவிரல் ரேகை பதிவு, கருவிழி ஸ்கேன் செய்யும்போது நெட்வொர்க் பிரச்சனை ஏற்படுவதாக ஊழியர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்  

4 /9

இது பொதுவிநியோக திட்ட உயரதிகாரிகளின் கவனத்துக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. இதனை பரிசீலித்த உயரதிகாரிகள் இப்போது ஒரு புதிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளனர்.  

5 /9

தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகளுக்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யும்போது கைவிரல் ரேகை பதிவு, கருவிழி ஸ்கேனர் ஆகியவற்றில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால், பதிவேட்டில் கையெழுத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் பயனாளிகளுக்கு பொருட்களை விநியோகம் செய்யலாம் என தெரிவித்துள்ளது.  

6 /9

எனவே,  கைவிரல் ரேகை பதிவு, கருவிழி ஸ்கேனர் வேலை செய்யவில்லை என்றாலும், தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் பதிவேட்டில் கையொப்பம் இட்டு ரேஷன் பொருட்களை பயனாளிகள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.  

7 /9

தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்களை வீடுகளுக்கே சென்று விநியோகம் செய்வது என்பது வயதானவர்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு தொடங்கப்பட்ட திட்டமாகும்.  

8 /9

ஏனென்றால், வயதானவர்கள் பல உடல் உபாதைகளுக்கு மத்தியில் ரேஷன் பொருட்களை மாதந்தோறும் சரியாக வாங்க சிரமப்பட்டனர். சில நேரங்களில் வாங்க முடியாமல்கூட போனது. இதுதொடர்பாக பல தரப்பட்ட மக்களுக்கும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்ததன் அடிப்படையில், இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

9 /9

மாதந்தோறும் இரண்டு நாட்கள் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்வதற்காகவே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்ததேதி என்பதை பொதுவிநியோக திட்ட  அதிகாரிகளும் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களும் ஆலோசனை நடத்தி அறிவிப்பார்கள். இதனடிப்படையிலேயே மாதந்தோறும் ரேஷன் பொருட்கள் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.  

Ration Card Ration Card Latest News Tamil Nadu ration scheme Thayumanavar thittam update Ration Card biometric Ration Home Delivery

Next Gallery

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!