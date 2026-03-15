ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை 2 முக்கிய அப்டேட்டுகள்
Ration Card : மார்ச் மாததிற்கான ரேஷன் கார்டு குறைதீர் முகாம் நடந்து முடிந்திருக்கும் நிலையில் ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை 2 முக்கிய அப்டேட்டுகள் வெளியாகியுள்ளது.
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் ஏற்கனவே ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை கொடுத்துள்ளன.
ரேஷன் கார்டில் பெயர் உள்ளவர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு சென்று தங்களின் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இது தொடர்பாக ரேஷன் கடை ஊழியர்களும் பொதுமக்களிடம் எடுத்துரைத்து வந்தனர். இப்போது இதற்கான காலக்கெடு நெருங்கிக் கொண்டிருகிறது. மார்ச் 25 ஆம் தேதிக்குள் ரேஷன் கார்டில் பெயர் உள்ளவர்கள் தங்களின் கைவிரல் ரேகையை கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் பெயர் நீக்கம் உள்ளிட்ட சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
மேலும், பெயர் நீக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய பொருட்கள் வழங்கப்படாது. வேலை காரணமாக வெளியூர்களுக்கு சென்றிருப்பவர்கள் ஒரு நாடு ஒரு ரேஷன் கார்டு திட்டம் உள்ள கடைகளில் கூட தங்களின் அசல் ரேஷன் கார்டை எடுத்துச் சென்று தங்களின் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
வெளி மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாது, வெளி மாநிலங்களில் வசிப்பவர்கள் கூட அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று தங்களின் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து வெளியாகியுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள், அக்குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்களது விரல்ரேகையை (Biometric) பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை விரல் ரேகையை பதிவு செய்யாதவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் 25.03.2026-க்குள் தங்களது விரல்ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு திருவள்ளூர் தெரிவித்துள்ளார்.
மற்ற மாவட்டத்தினரும் இதுவரை ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யவில்லை என்றால் குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் சென்று கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்து கொள்ளவும்.
ஒருவேளை உங்களின் பெயர் நீக்கப்பட்டால் மீண்டும் நீங்கள் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பித்து காத்திருக்க வேண்டும். 2வது அப்டேட் என்னவென்றால் மார்ச் மாத ரேஷன் கார்டு குறைதீர் முகாம் சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடந்து முடிந்துவிட்டது. இதில் கலந்து கொண்டவர்கள் ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்த்தல் நீக்கல் உள்ளிட்ட அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு கண்டு கொண்டனர்.
ஒருவேளை இதை தவறவிட்டவர்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. தங்களுக்கு தேவைப்படும் சேவைகளுக்கு tnpds வெப்சைட்டில் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். எப்படி விண்ணப்பிப்பது என தெரியாதவர்கள் அருகில் உள்ள இ-சேவை மையங்களுக்கு சென்று கூட ரேஷன் கார்டு தொடர்பான சேவைகளுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம், பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றுதல் உள்ளிட்ட அனைத்து சேவைகளுக்கும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியும். இந்த சேவையை பயன்படுத்திக்கொள்ளவும். தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்களுக்கு இதுகுறித்து எடுத்துரைக்கவும்.