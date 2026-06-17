/ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு - கடைசி தேதியை அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு!

Ration card : ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்
Ration card : ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு ஜூன் 20 ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தல்
ரேஷன் கார்டு பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை தொடர்பான முக்கிய அப்டேட். இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய aay மற்றும் phh வகை ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் ஜூன் 20 ஆம் தேதிக்குள் பதிவு செய்யுமாறு தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர்வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களும் தங்களது குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் தற்போது வரை கைவிரல்ரேகையை பதிவு செய்யாதவர்கள் 20.06.2026-க்குள் தங்களது நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு சென்று கைவிரல்ரேகையினை பதிவு செய்திட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
அதாவது, குடும்ப அட்டையில் பெயர் உள்ள அனைவருமே தங்களின் கைவிரல் ரேகையை பயோமெட்ரிக்கில் பதிவு செய்ய வேண்டும். அதனடிப்படையிலேயே பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை அரசு உறு செய்யும்
மேலும், மயிலாடுதுறை மாவட்ட குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் கைவிரல்ரேகை பதிவு செய்யாமல் பணி நிமித்தமாக வேறு பகுதிகளில் தற்காலிகமாக வசிப்பவர்கள் தற்போது வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள நியாய விலை கடைகளுக்கு சென்று தங்களது கைவிரல்ரேகையினை 20.06.2026-க்குள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்
இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்களை 20.06.2026-க்குள் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து நீக்கம் செய்திட வேண்டும் எனவும் மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
மத்திய அரசு, மத்திய தொகுப்பில் இருந்து ரேஷன் கடைகளுக்கு கொடுக்கும் மானிய விலை பொருட்கள் சரியான பயனாளிகளை சென்றடைவதை உறுதி செய்ய அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதனடிப்படையிலேயே பயனாளிகள் அனைவரும் ரேஷன் கடைகளில் தங்களின் கைவிரல் ரேகையை பயோமெட்ரிக்கில் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.