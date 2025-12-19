English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரேஷன் கார்டு: வீட்டில் இருந்தபடியே பெயர் நீக்கம் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Ration Card : ரேஷன் கார்டில் இருந்து பெயர் நீக்கம் செய்வது தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்

 

Ration Card : வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைன் மூலம் ரேஷன் கார்டில் பெயர் நீக்கம் செய்ய விண்ணப்பிப்பது எப்படி? ஈஸி வழிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
1 /11

ரேஷன் கார்டில் (Ration Card) இருந்து குடும்ப உறுப்பினர் பெயரை நீக்க வேண்டும் என்றால், வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைன் மூலம் எளிமையாக பெயர் நீக்கம் செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம்.  

2 /11

முதலில் தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை (e-Sevai) இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.   

3 /11

உங்களின் பயனர் பெயர் (Username), கடவுச்சொல் (Password) மற்றும் கேப்ட்சா குறியீடு (Captcha) ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு 'Login' பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

4 /11

இடதுபுறம் உள்ள 'Services' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த பின், 'Civil Supplies and Consumer Protection Department' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.  

5 /11

அதில் 'Removal of Family Member in Ration Card' என்ற சேவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இது உங்களைப் பொது விநியோகத் திட்ட (PDS) இணையதளத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும்.  

6 /11

குடும்ப அட்டையுடன் பதிவு செய்யப்பட்ட 10 இலக்க கைபேசி எண் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு 'Submit' செய்யவும். உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் 7 இலக்க OTP (one time password) உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும்.  

7 /11

உறுப்பினரை நீக்குவதற்கான காரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உதாரணமாக இறப்பு, திருமணம் ஆகிய காரணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்யலாம்.   

8 /11

இறப்புச் சான்றிதழ் (Death Certificate), திருமணச் சான்றிதழ் (Marriage Certificate) உள்ளிட்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை பதிவேற்ற வேண்டும்  

9 /11

பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பினரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மை என உறுதிமொழி (Declaration) அளித்து 'Submit' பொத்தானை அழுத்தவும்.  

10 /11

சேவைக்கான கட்டணம் 30 ரூபாயை 'Make Payment' மூலம் செலுத்த வேண்டும். பணம் செலுத்திய பின், உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கான ஒப்புதல் சீட்டு (Acknowledgement Receipt) திரையில் தோன்றும்.  

11 /11

'Print Receipt' என்பதை அழுத்தி ரசீதைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.  

