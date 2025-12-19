ரேஷன் கார்டு: வீட்டில் இருந்தபடியே பெயர் நீக்கம் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Ration Card : ரேஷன் கார்டில் இருந்து பெயர் நீக்கம் செய்வது தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்
Ration Card : வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைன் மூலம் ரேஷன் கார்டில் பெயர் நீக்கம் செய்ய விண்ணப்பிப்பது எப்படி? ஈஸி வழிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
ரேஷன் கார்டில் (Ration Card) இருந்து குடும்ப உறுப்பினர் பெயரை நீக்க வேண்டும் என்றால், வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைன் மூலம் எளிமையாக பெயர் நீக்கம் செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம்.
முதலில் தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை (e-Sevai) இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.
உங்களின் பயனர் பெயர் (Username), கடவுச்சொல் (Password) மற்றும் கேப்ட்சா குறியீடு (Captcha) ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு 'Login' பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.
இடதுபுறம் உள்ள 'Services' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த பின், 'Civil Supplies and Consumer Protection Department' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அதில் 'Removal of Family Member in Ration Card' என்ற சேவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இது உங்களைப் பொது விநியோகத் திட்ட (PDS) இணையதளத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும்.
குடும்ப அட்டையுடன் பதிவு செய்யப்பட்ட 10 இலக்க கைபேசி எண் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு 'Submit' செய்யவும். உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் 7 இலக்க OTP (one time password) உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும்.
உறுப்பினரை நீக்குவதற்கான காரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உதாரணமாக இறப்பு, திருமணம் ஆகிய காரணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்யலாம்.
இறப்புச் சான்றிதழ் (Death Certificate), திருமணச் சான்றிதழ் (Marriage Certificate) உள்ளிட்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை பதிவேற்ற வேண்டும்
பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பினரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மை என உறுதிமொழி (Declaration) அளித்து 'Submit' பொத்தானை அழுத்தவும்.
சேவைக்கான கட்டணம் 30 ரூபாயை 'Make Payment' மூலம் செலுத்த வேண்டும். பணம் செலுத்திய பின், உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கான ஒப்புதல் சீட்டு (Acknowledgement Receipt) திரையில் தோன்றும்.
'Print Receipt' என்பதை அழுத்தி ரசீதைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.