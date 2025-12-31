ரேஷன் கார்டு : ஜனவரி மாத முக்கிய அப்டேட்! ரேஷன் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஜனவரி மாதம் ரேஷன் பொருள் விநியோகம் அப்டேட் வந்துள்ளது.
Ration Card : தாயுமானவர் திட்டத்தில் ஜனவரி மாத த்துக்கான அப்டேட் வந்திருக்கிறது. பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ளவும்.
ஒவ்வொரு மாதமும் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
அந்தவகையில் ஜனவரி மாதம் ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும் தேதி இப்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருப்பது திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர்.
ஜனவரி 4 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் அம்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மூத்தகுடிமக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கு விநியோகிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ஜனவரி-2026 மாதத்திற்கு 04.01.2026 மற்றும் 05.01.2026 ஆகிய நாட்களில் 65 வயதுக்கு மேல் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீட்டிற்கே சென்று குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.
எனவே தகுதியுடைய குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மேற்கண்ட திட்டத்தினை பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்து ரேஷன் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஒருவேளை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்வதில் சிக்கல் எழுந்தால், கையெழுத்து போட்டும் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இதேபோல் மற்ற மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களும் தங்கள் மாவட்டத்தில் தாயுமானவர் திட்டத்தில் ஜனவரி மாதம் எந்த தேதியில் ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கு சென்று விநியோகம் செய்யப்படுவதை இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் அறிவிக்க உள்ளனர்.
65 வயதுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு மட்டுமே தாயுமானவர் திட்டத்தில் ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கே வந்து ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் விநியோகிப்பார்கள். மாற்றுத் திறனாளிகளும் இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக முடியும்.
அதனால் 65 வயதை எட்டியவர்கள், மாற்றுத் திறனாளி சான்றுகளை அரசிடம் விண்ணப்பித்து பெற்றவர்கள் இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக விண்ணப்பிக்க முடியும்.
உங்கள் தாலுகா அலுவலகங்களில் நடைபெறும் பொதுவிநியோக திட்ட குறைதீர்ப்பு முகாம்களில் தகுதியான பயனாளிகள் தாயுமானவர் திட்டத்தில் பயனாளியாக சேர்க்குமாறு மனு அளிக்கலாம்.
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் வாரந்தோறும் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடக்கும் குறைதீர்ப்பு முகாம்களில் தாயுமானவர் திட்டத்தில் பயானளியாக சேர்க்கக்கோரி தகுதியானவர்கள் மனு கொடுக்கலாம்.
இத்திட்டத்திற்காக கொடுக்கப்படும் மனுக்களை அதிகாரிகள் பரிசீலித்து, அனைத்து தகுதிகளையும் பூர்த்தி செய்பவர்களை இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக சேர்ப்பார்கள்.