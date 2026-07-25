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ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மொத்தமாய் மாறும் செயல்முறை... நாடாளுமன்றக் குழு பரிந்துரை

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 25, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:42 PM IST

Ration Card News: ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ரேஷன் பொருட்கள் விநியோக செயல்முறைகளில் பல முக்கிய மாற்றங்களை நாடாளுமன்றக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

Smart PDS News: டிஜிட்டல் மயமாக்கல், ஆதார் இணைப்பு, நியாயவிலைக் கடை (FPS) தானியக்கம் மற்றும் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு (ONORC) திட்டம் உள்ளிட்ட இலக்கு பொது விநியோக முறையின் (TPDS) கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் பொது விநியோக முறைக்கான அமைப்பை கணிசமாக மேம்படுத்தியுள்ளதாக நாடாளுமன்றக் குழு குறிப்பிட்டுள்ளது.

Ration card NFSA1/7

தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ் படிப்படியான விரிவாக்கத்தின் மூலம் பொது விநியோக முறையை (PDS) வலுப்படுத்துதல், ஸ்மார்ட்-பொது விநியோக முறையை (SMART-PDS) விரைவாகச் செயல்படுத்துதல் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட பயனாளி சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றை நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்திற்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

One Nation One Ration2/7

ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு

டிஜிட்டல் மயமாக்கல், ஆதார் இணைப்பு, நியாயவிலைக் கடை (FPS) தானியக்கம் மற்றும் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு (ONORC) திட்டம் உள்ளிட்ட இலக்கு பொது விநியோக முறையின் (TPDS) கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள், இந்த அமைப்பை கணிசமாக மேம்படுத்தியுள்ளன என்று குழு குறிப்பிட்டது.

Smart Public Distribution System3/7

ஸ்மார்ட்-பொது விநியோக முறை

இருப்பினும், விநியோகச் சங்கிலி கணினிமயமாக்கல் மற்றும் பயனாளி சரிபார்ப்பில் இடைவெளிகள் நீடிப்பதாகவும், தகுதியான குடும்பங்களுக்குப் பலன்கள் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, நகல் நீக்கத்தைத் தொடர வேண்டும் என்றும் அது பரிந்துரைத்தது. ஸ்மார்ட்-பொது விநியோக முறையை படிப்படியாகச் செயல்படுத்துவதற்காக, மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச வாரியாக மைல்கற்களை நிர்ணயிக்கவும் இந்தக் குழு பரிந்துரைத்தது.

Ration Card NFSA4/7

தேசிய தேசியப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

கிட்டத்தட்ட 79 லட்சம் பயனாளி இடங்கள் காலியாக இருந்தபோதிலும், தேசிய தேசியப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ் வழங்கப்படும் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை 2011 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலேயே தொடர்ந்து இருந்து வருவதை குழு கவனித்தது. தகுதியுள்ள குடும்பங்களை, குறிப்பாக நலிவடைந்த குழுக்களை, தற்போதுள்ள NFSA உச்சவரம்பிற்குள் சரிபார்த்து, உரிய நேரத்தில் சேர்க்குமாறு குழு பரிந்துரைத்தது.

Ration Card Rules5/7

ரேஷன் கார்டு

பல்வேறு அபாயக் குறியீட்டுப் பிரிவுகளின் கீழ், தரவுப் பகுப்பாய்வு மூலம் 2.91 கோடி சந்தேகத்திற்கிடமான பயனாளிகளைத் துறை அடையாளம் கண்டுள்ளதாக அக்குழு மேலும் குறிப்பிட்டது. உண்மையான பயனாளிகள் தவறாக விலக்கப்படுவதைத் தடுப்பதற்காக, பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் கூடிய காலவரையறைக்குட்பட்ட களச் சரிபார்ப்பு இயக்கத்தையும், ஒரு திறமையான குறைதீர்ப்பு வழிமுறையையும் அது பரிந்துரைத்ததாக அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.

Ration Card CBDC6/7

மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயம்

மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயம் (CBDC) அடிப்படையிலான பொது விநியோகத் திட்ட மானிய விநியோகத்திற்கான முன்னோடித் திட்டத்தை கட்டம் கட்டமாக விரிவுபடுத்தவும் அக்குழு பரிந்துரைத்தது. பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா (PMGKAY) திட்டத்தின் கீழ், இந்த முயற்சி வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்தவும், கசிவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் ஆற்றல் கொண்டது என்றும், அதே நேரத்தில் நிகழ்நேர பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பு மற்றும் முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வை செயல்படுத்தவும் உதவுகிறது என்றும் குழு கூறியது.

SMART-PDS7/7

ஸ்மார்ட்-பிடிஎஸ்

டிஜிட்டல்மயமாக்கல், ஆதார் இணைப்பு, இ-பிஓஎஸ் (ePoS) நிறுவுதல், கண்காணிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் ஸ்மார்ட்-பிடிஎஸ் (SMART-PDS) செயல்படுத்தல் ஆகியவற்றின் வேகம் மாநிலங்களுக்கு இடையே வேறுபடுவதாக குழு குறிப்பிட்டது. சிறப்பாகச் செயல்படும் மாநிலங்களின் சிறந்த நடைமுறைகளைப் பின்தங்கியுள்ள மாநிலங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட முறையை உருவாக்க குழு பரிந்துரைத்தது. (ஏஎன்ஐ)

TAGS:
Ration Card
Ration
Ration shops
PDS

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