ரேஷன் கார்டு: இந்த 3 விஷயங்களை ஆன்லைனில் முடியாது! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு சேவைகளில் எந்தெந்த விஷயங்களை ஆன்லைனில் மாற்ற முடியாது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Ration Card : ரேஷன் கார்டு தொடர்பான சேவைகளில் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியாத மூன்று விஷயங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு சேவைகள் பொதுமக்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் வகையில் பல சேவைகளை ஆன்லைனிலேயே விண்ணப்பிக்கும் வசதியை கொடுத்துள்ளது. புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பிப்பது முதல் நகல் குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது வரை வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் செய்யலாம்.
ஆனால், எல்லா சேவைகளையும் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்து பெற முடியுமா? என்றால், அதற்கான பதில் இல்லை. ஏனென்றால் ஒருசில சேவைகளுக்கு தாலுகா அலுவலகத்துக்குநேரில் சென்று தான் விண்ணப்பிக்க முடியும்.
உங்கள் கார்டில் பெயர் தப்பாக இருக்கிறதா? அல்லது பிறந்த தேதியை மாற்ற வேண்டுமா? இதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்றால், ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது.
ரேஷன் கார்டைப் பொறுத்தவரை பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் போன்ற வசதிகள் ஆன்லைனில் இருந்தாலும், மிக முக்கியமான மூன்று திருத்தங்களுக்கு நீங்கள் நேரில் தான் செல்ல வேண்டும்.
பெயர் திருத்தம்: உங்கள் பெயர் தமிழில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் பிழையாக இருந்தால், அதை ஆன்லைனில் மாற்ற முடியாது.
பிறந்த தேதி: உறுப்பினர்களின் பிறந்த தேதியைத் திருத்தம் செய்ய ஆன்லைன் வசதி கிடையாது.
மொபைல் எண் மாற்றம்: ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை மாற்றுவதும் ஆன்லைனில் சாத்தியமில்லை.
இந்த மூன்று மாற்றங்களையும் செய்ய விரும்புபவர்கள், உங்கள் பகுதியில் உள்ள தாலுகா அலுவலகத்தில் இயங்கும் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்திற்கு (TSO Office) நேரடியாகச் செல்ல வேண்டும்.
அங்கு சென்று மனு எழுதிக் கொடுக்க வேண்டும். பெயர் அல்லது பிறந்த தேதியை மாற்ற விரும்புபவரின் ஆதார் கார்டு நகல் கட்டாயம்.
நீங்கள் கொடுக்கும் மனுவில் குடும்பத் தலைவர் கண்டிப்பாகக் கையெழுத்திட வேண்டும். முக்கியமாக, உங்கள் ஆதார் கார்டில் பெயர் மற்றும் தேதி சரியாக இருந்தால் மட்டுமே ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் செய்ய அதிகாரிகள் அனுமதிப்பார்கள்.
புதிய உறுப்பினரைச் சேர்ப்பது, முகவரியை மாற்றுவது, ஒருவரது பெயரை கார்டிலிருந்து நீக்குவது மற்றும் கார்டு வகையை, அதாவது சர்க்கரை கார்டிலிருந்து அரிசி கார்டு மாற்றுவது போன்றவற்றை எப்போதும் போல ஆன்லைனிலேயே நீங்களே செய்துகொள்ளலாம்.
எனவே, பெயர் மற்றும் மொபைல் எண் மாற்ற விரும்புபவர்கள் வீணாக ஆன்லைனில் தேடி நேரத்தை விரயமாக்காமல், தேவையான ஆவணங்களுடன் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை அணுகுவதே சிறந்தது