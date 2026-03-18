ரேஷன் கார்டு : குழந்தைகளின் பெயரை சேர்த்தால் அரிசி, சர்க்கரை எவ்வளவு கூடுதலாக கிடைக்கும்?

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் குழந்தைகளின் பெயரை சேர்த்தால் அரிசி, சர்க்கரை எவ்வளவு கூடுதலாக கிடைக்கும்?
Ration Card : குழந்தையின் பெயரை ரேஷன் கார்டில் சேர்த்தால் அரிசி, சர்க்கரை எவ்வளவு கூடுதலாக கிடைக்கும்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலேயே ரேஷன் கார்டு பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றன. ஒரு குடும்பத்துக்கு அதிகபட்சமாக 20 கிலோ அரிசி கொடுக்கப்படும்.
சர்க்கரை அளவு இதைப்போலவே நபர் ஒருவருக்கு 500 கிராம் கொடுக்கப்படும். அதிகபட்சம் 2 கிலோ கொடுக்கப்படுகிறது.
புதிதாக திருமணமானவர்கள் ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து வாங்கும்போது குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்பவே பொருட்கள் விநியோகம் மாதம் மாதம் கொடுக்கப்படும். ஒருவேளை குழந்தை பிறந்தால், புதிய உறுப்பினராக அவர்களின் பெயரை சேர்க்க விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைன், ஆப்லைன் என இரு வழிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். அப்படி விண்ணப்பித்து உங்கள் குழந்தையின் பெயர் ரேஷன் கார்டில் சேர்க்கப்பட்டால், மாதம் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக 2 கிலோ அரிசியும் 500 கிராம் சர்க்கரையும் கூடுதலாக கொடுப்பார்கள்.
இப்போது குழந்தை உள்ளிட்ட புதிய உறுப்பினர்களின் பெயரை ஆன்லைனில் சேர்க்க தமிழ்நாடு அரசு புதிய அப்டேட் கொண்டு வந்துள்ளது. இதன்படி, மிகமிக விரைவாக குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரை ரேஷன் கார்டில் சேர்த்துக் கொள்ள முடியும்.
tnpds வெப்சைட்டுக்கு சென்றீர்கள் என்றால் புதிய உறுப்பினர் பெயரை சேர்க்க என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்யுங்கள். புதிதாக திறக்கும் பக்கத்தில் உங்கள் ரேஷன் கார்டில் கொடுத்துள்ள மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.
கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு லாகின் செய்தால் குடும்ப உறுப்பினர் பெயரை நீங்கள் சரியாக டைப் செய்யவும். குழந்தை என்றால் அவர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட குழந்தை ஆதார் கார்டு எண்ணை உள்ளிடவும். இதற்கு ஓடிபி வரும். அதனை உள்ளிட்டால் உங்களின் கோரிக்கை சமர்பிக்கப்படும்.
ஒரு வாரம் முதல் 2 வாரங்களுக்குள் குழந்தையின் பெயர் உங்கள் ரேஷன் கார்டில் சேர்க்கப்படும். பெரியவர்கள் பெயர் என்றாலும் இதே நடைமுறை தான். எளிமையாக புதிய உறுப்பினர் பெயரை உங்கள் ரேஷன் கார்டில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க தெரியவில்லை என்றால் அருகில் உள்ள அரசு இ-சேவை மையங்களுக்கு செல்லும். மிக மிக சொற்ப கட்டணத்தில் உங்களின் கோரிக்கை விண்ணப்பித்து கொடுக்கப்படும். தனியாரிடம் சென்றால் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பார்கள்.