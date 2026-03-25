ரேஷன் கார்டு: அரசு கொடுத்திருக்கும் முக்கிய அறிவுறுத்தல்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அரசிடமிருந்து முக்கிய அறிவுறுத்தல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 2 கோடிக்கும் அதிகமான ரேஷன் கார்டுகள் (Ration Card) பயன்பாட்டில் உள்ளன. இந்த கார்டு வைத்திருக்கும் பொதுமக்களுக்கு பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட தேவைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும்.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டே தமிழ்நாடு அரசு, ரேஷன் கார்டு சேவைகள் மிக எளிதாக கிடைக்கும் வகையில் தாலுகா வாரியாக மாதந்தோறும் பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களை நடத்தி வருகிறது.
இந்த முகாம்களில் கலந்து கொள்ளும் பொதுமக்கள் புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம். ரேஷன் கார்டில் இருந்து பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், பெயரில் உள்ள எழுத்துப்பிழைகளை சரி செய்தல் போன்றவற்றுக்கு மனு கொடுக்கலாம்.
மேலும், 65 வயதை கடந்தவர்கள் வசிக்கும் குடும்பம் என்றால் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வருவதற்கு மனு கொடுக்கலாம். ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் விநியோகத்தில் குறைபாடு இருந்தாலும் இந்த குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் புகார் தெரிவிக்கலாம்.
இப்படி பல சேவைகளுக்கான தீர்வை ஒரே நாளில் கிடைக்கும் வகையிலேயே மாதந்தோறும் இந்த பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அப்படி இருக்கையில், இப்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருப்பதால் பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படாது என மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அந்த மாவட்ட மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளனர்.
மேலும், வாரந்தோறும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமையில் நடக்கும் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் முடியும் வரை நடத்தப்படாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து பட்டா, சிட்டா, உதவித்தொகை கேட்டல், தொழில் கடன் கேட்டு மனு அளித்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் இருந்தால், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும் வரை இதை செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் இந்த முகாம்களே நடக்காது.
இது தெரியாமல் யாரும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் சென்று அலைய வேண்டாம். தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுக்குப் பிறகு எந்தெந்த தேதிகளில் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவிப்பார்கள். அதனை தெரிந்து கொண்டு அந்த தேதியில் தங்களின் கோரிக்கைகளுடன் சென்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கவும்.