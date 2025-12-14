Ration Card : PHH, PHH-AAY ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Ration Card : PHH, PHH-AAY ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.
Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ளது. விவிரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு (Ration Card) தொடர்பான ஒரு முக்கிய அப்டேட்டைக் கொடுத்துள்ளது. ரேஷன் கார்டு மூலம் இலவச அரிசி பெறுபவர்கள் இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யவில்லை என்றால், உடனே பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
PHH, PHH-AAY வகை ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ளவர்களின் அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் கட்டாயம் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும். அதுவும் டிசம்பர் 25 ஆம் தேதிக்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை பதிவு செய்யாதவர்கள் அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரடியாக சென்று தங்களின் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.
இது தொடர்பான அறிவிப்பை திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மாவட்ட மக்களுக்காக வெளியிட்டுள்ளார். அதில், PHH, PHH-AAY வகை ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ளவர்கள் உடனடியாக கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள், அக்குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்களது விரல்ரேகையை (Biometric) பதிவு செய்வது கட்டாயம்.
இதுவரை விரல் ரேகையை பதிவு செய்யாதவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் 25.12.2025-க்குள் தங்களது விரல்ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் கைவிரல் ரேகை ஒருவேளை பதிவு செய்யவில்லை என்றால், பொருட்கள் வாங்குவதில் சிக்கல் எழலாம். ஒருவேளை அரசு இந்த காலக்கெடுவை நீட்டித்துவிட்டால், பொருட்கள் வாங்குவதில் பிரச்சனை இருக்காது. நீட்டிக்காதபோது சிக்கல் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY), முன்னுரிமை ரேஷன் கார்டு (PHH), முன்னுரிமையற்ற ரேஷன் கார்டு (NPHH), முன்னுரிமையற்ற சர்க்கரை ரேஷன் கார்டு (NPHH-S) மற்றும் பொருளில்லா அட்டைகள் புழக்கத்தில் உள்ளன.
அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாதம் 35 கிலோ அரிசியும், முன்னுரிமை ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்களைப் பொறுத்து 8 கிலோ அரிசி கிடைப்பதுடன் சர்க்கரை உள்ளிட்ட பிற பொருட்கள் மலிவு விலையில் கிடைக்கும்.