  • Tamil News
  • Photos
  • Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு குறித்து இந்த பதிவில் காணலாம்.

Ration Card Update: உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி! ​​புதிய மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்தே eKYC-ஐ முடிக்கலாம். 
உத்தரகண்ட் அரசு தற்போது ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய வசதியை வழங்குகிறது. இதன் மூலம், மாநிலத்தில் உள்ள கோடிக் கணக்கான பயனாளிகள் விரைவில் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் e-KYC-ஐ பூர்த்தி செய்ய முடியும். ரேஷன் கடைகளில் இருக்கும் நீண்ட வரிசைகள் மற்றும் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில், புதிய கைபேசிச் செயலியை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது.

இதுவரை, உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் e-KYC செயல்முறை ரேஷன் விற்பனையாளர்களின் e-POS இயந்திரங்களுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக, குறிப்பாக முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் உட்படப் பலருக்கும் சிரமம் ஏற்பட்டது. மக்கள் தங்கள் அன்றாட வேலைகளை விட்டுவிட்டு, மணிக்கணக்கில் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது.  

இந்தப் பிரச்சனைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, எந்தவொரு நபரும் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லாமல் தனது வீட்டிலிருந்தே இந்தப் பணியை முடிக்கும் வகையில், e-KYC செயல்முறையை இப்போது முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.  

இந்த மொபைல் செயலி உத்தரகண்ட் மாநில உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறைக்காக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம், 54 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்கள் வழியாக e-KYC-ஐ பூர்த்தி செய்ய முடியும்.  

பயனாளிகள் இனி ரேஷன் கடைகளுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. முன்பு கட்டைவிரல் ரேகைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பயோமெட்ரிக் அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையில், இப்போது கண் ஸ்கேனிங் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும். இது மிகவும் துல்லியமான மற்றும் வசதியான முறையாகும். ஆண்டுதோறும் பெறப்படும் ரேஷன், யூனிட் விவரங்கள் மற்றும் விநியோக வரலாறு போன்ற தகவல்களை அட்டைதாரர்கள் பார்க்க முடியும். துறை அதிகாரிகள் பதிவுகளை கண்காணித்து சரிபார்ப்பதை எளிதாக்குவார்கள், இதனால் வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரிக்கும்.  

போலி ரேஷன் அட்டைகளைத் தடுக்கும் நோக்குடன், நாடு முழுவதும் E-KYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், உண்மையான பயனாளிகள் மட்டுமே மானிய விலையில் ரேஷன் பொருட்களைப் பெறுவது உறுதி செய்யப்படும். இந்த நடவடிக்கை, பொது விநியோக முறையில் (PDS) வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வருவதுடன், அந்த முறையை மிகவும் நம்பகமானதாகவும் மாற்றும்.  

மொபைல் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், ரேஷன் கடையில் கூட்டம் குறையும், இது வியாபாரிகளுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும். முதியவர்கள் மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட நபர்களும் வீட்டிலிருந்தே தங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க முடியும். இது e-KYC செயல்முறையை விரைவுபடுத்தும் மற்றும் ஏழைகளுக்கு உணவு தானியங்கள் சரியான நேரத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் என்று அரசாங்கம் நம்புகிறது.  

இந்த முயற்சி மாநிலத்தில் டிஜிட்டல் நிர்வாகத்தை ஊக்குவிக்கும் மற்றும் அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதை விரைவுபடுத்தவும் உதவுகிறது. தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வெளிப்படைத்தன்மை, வசதி மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதே இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.  

