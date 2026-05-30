/ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கான ஜூன் மாத ரேஷன் பொருட்கள் வரும் தேதி குறித்த அப்டேட்
Ration Card : தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜூன் மாதம் வீடு தேடிச் சென்று ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யும் தேதியை தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருக்கும் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் நிலையில், ஜூன் மாதத்துகான அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டத்தில் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ஜீன் மாதத்திற்கான அத்தியாவசிய பொருட்கள் 02.06.2026 மற்றும் 03.062026 ஆம் தேதிகளில் வீடு வீடாக சென்று விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.
நியாயவிலைக் கடைகளில் அரிசி, கோதுமை இலவசமாகவும், சர்க்கரை, சமையல் எண்ணெய், பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் குறைந்த விலையிலும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி நியாயவிலைக்கடைகளுக்கு குடும்ப அட்டையில் பெயர் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் சென்று விற்பனை முனைய இயந்திரத்தில் தங்களின் கைரேகையை பதிவு செய்து பொருட்கள் வாங்கி வருகின்றனர்.
கடைகளுக்கு சென்று அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க முடியாத நிலையில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை நேரடியாக சென்று வழங்கும் வகையில் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
தென்காசி மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் 0206.2026 (செவ்வாய்) மற்றும் 03.06.2026 (புதன்) ஆகிய தேதிகளில் பயனாளிகளின் வீட்டிற்கே சென்று குடிமைப்பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.
65 வயதிற்கு மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி, பருப்பு, சமையல் எண்ணெய், சர்க்கரை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை அவர்களின் இல்லங்களுக்கே நேரில் வந்து தொடர்புடைய நியாயவிலைக்கடை விற்பனையாளர்களால் விநியோகம் செய்யப்படும்.
தகுதியுடைய குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இத்திட்டத்தினை பயன்படுத்தி பயன்பெறலாம் என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கமல்கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார்.