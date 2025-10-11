English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரேஷன் கார்டு : மாதந்தோறும் பொருள் வாங்காதவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அரசிடமிருந்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.முழு விவரம்

 

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் தங்களின் கார்டு வகையை மாற்றுவது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

 
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. மாதந்தோறும் சரியாக பொருள் வாங்காதவர்கள் என்றால் இந்த அறிவிப்பு உங்களுக்கானது தான்.

தமிழ்நாட்டில் முன்னுரிமையற்ற குடும்ப அட்டை, முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை, சர்க்கரை விருப்ப அட்டை, அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா மற்றும் பொருளில்லா அட்டை என 5 வகையான ரேஷன் அட்டைகள் செயலில் உள்ளன. 

குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலையைப் பொறுத்து தான் அட்டை வகை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இவற்றில் பொருளில்லா அட்டை (NPHH-NC) வைத்திருப்பவர்கள் நியாய விலைக் கடைகளில் எந்தப் பொருளையும் வாங்க முடியாது.

மேலும், திருவள்ளுர் மாவட்டத்தில் இயங்கிவரும் அனைத்து நியாய விலைக்கடைகளிலும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பெறாத குடும்ப அட்டைதாரர்கள், அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பெற விருப்பமில்லை எனில் விட்டுக்கொடுக்கலாம். 

மேற்படி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் தங்களது உரிமத்தினை விட்டுக்கொடுக்க உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை வலைதளத்தின் (www.tnpds.gov.in) மூலமாக தங்களது குடும்ப அட்டையினை பொருளில்லா குடும்ப அட்டையாக (NPHH-NC) மாற்றிக்கொள்ளலாம.

இந்த அறிவிப்பை திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வெளியிட்டுள்ளார். ஒருவேளை பொதுமக்கள் தங்களுக்கு பொருள் வாங்க விரும்பவில்லை என்றால் மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள வழிமுறையை பின்பற்றி உங்கள் ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

அதேநேரத்தில், முன்னுரிமை அட்டை, அரிசி அட்டை உள்ளிட்ட எந்த வகை கார்டு வேண்டும் என்றாலும் மாற்றிக் கொள்ள முடியும். அதற்காகவும் நீங்கள் ஆன்லைனிலேயே விண்ணப்பிக்கலாம்.

நேரடியாக தாலுகா அலுவலகம் அல்லது பொதுவிநியோக குறைதீர்ப்பு முகாம், மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடக்கும் குறைதீர்ப்பு முகாம்களிலும் கலந்து கொண்டு ரேஷன் கார்டு அட்டை வகையை மாற்ற நேரடியாக மனு கொடுக்கலாம்.

Ration Card TNPDS Ration Card Update 2025 Ration Card Type Tamil Nadu government

