/ரேஷன் கார்டு அப்டேட்: மூத்த குடிமக்களே வீடு தேடி ரேஷன் வர விண்ணப்பிக்கவும்! தேதி இதோ

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் முதல் தாயுமானவர் திட்டம் வரை ஜூன் 13 ஆம் தேதி விண்ணப்பிக்கலாம்
Ration Card : ஜூன் 13 ஆம் தேதி ரேஷன் கார்டு குறைத்தீர்ப்பு முகாம் நடக்க உள்ளது. அந்த முகாம் தொடர்பாக பொதுமகளுக்கான முக்கிய அப்டேட்
ஜூன் மாதத்துக்கான ரேஷன் கார்டு (Ration Card) குறைத்தீர்ப்பு முகாம் நடக்கும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து தாலுக்காவிலும் இந்த முகாம்கள் நடக்க உள்ளது.
இந்த முகாமில் கலந்து கொள்ளும் பொதுமக்கள் தங்களின் ரேஷன் கார்டு தொடர்பான அனைத்து சிக்கல்களுகும் ஒரே நேரத்தில், குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரே நாளில் தீர்வு கிடைக்கும்.
அந்தவகையில், குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், கைபேசி எண் பதிவு / மாற்றம் செய்தல் உள்ளிட்ட சேவைகளுக்கு நேரடியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், நியாய விலைக் கடைகளில் பொருள் பெற நேரில் வருகை தர இயலாத மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அங்கீகாரச் சான்று வழங்கப்படும். இந்த சான்று பெறுபவர்களுக்கு வீடுகளுக்கே மாத ரேஷன் விநியோகிக்கப்படும்.
மேலும், மூத்த குடிமக்கள் சார்பாக கடைகளுக்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வாங்குவதற்கான நாமினிக்கும் இந்த முகாமில் விண்ணப்பிக்கலாம்
பொது விநியோகக் கடைகளின் செயல்பாடுகள், தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளில் குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றை பொதுமக்கள் இம்முகாமில் தெரிவித்தால் குறைகளை விரைந்து தீர்வு செய்ய உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
சேவைகள் பதிவு செய்யப்பட்ட கைப்பேசி எண்களில் பெறப்படும் கடவுச்சொல் வழியாக (OTP) மேற்கொள்ளப்படும் என்பதால் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசியுடன் மண்டல அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.
சென்னையிலுள்ள 19 மண்டல அலுவலகப் பகுதிகளில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இச்சேவையினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.