ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பொதுமக்கள் தங்கள் ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக்கொள்வது குறித்த அறிவிப்பை அமைச்சர் சக்கரபாணி வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்த வரை மொத்தம் 2 கோடியே 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான குடும்ப அட்டைகள் புழக்கத்தில் உள்ளன. எல்லோருக்கும் ஒரே ரேஷன் கார்டு இல்லை. மொத்தம் 5 வகையான ரேஷன் கார்டுகள் கொடுக்கப்படுகின்றன.
அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா (AAY) ரேஷன் கார்டு, முன்னுரிமை ரேஷன் கார்டு(PHH), முன்னுரிமையற்ற ரேஷன் கார்டு (NPHH), சர்க்கரை விருப்ப அட்டை (NPHH-S) ரேஷன் கார்டு, பொருளில்லா அட்டை (NPHH-NC) ரேஷன் கார்டுகள், பொதுமக்களின் பொருளாதார தகுதிகளுக்கு ஏற்ப கொடுக்கப்படுகின்றன.
அதேநேரத்தில் இதில் எந்தவகை ரேஷன் கார்டு பெற்றிருந்தாலும் பொதுமக்கள் சரியான ஆவணங்கள் கொடுத்து, தங்களின் ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக்கொள்ளலாம். இதுதொடர்பான அப்டேட் ஒன்றை அமைச்சர் சக்கரபாணி இப்போது கொடுத்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அரசு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 20 இலட்சம் குடும்ப அட்டைகள் புதிதாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என கூறினார்.
மேலும், 5 இலட்சம் குடும்ப அட்டைகளை NPHH(முன்னுரிமை அற்ற) குடும்ப அட்டையில் இருந்து PHH (முன்னுரிமை) குடும்ப அட்டைகளாக மாற்றிக்கொள்ள அனுமதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 13,700 NPHH(முன்னுரிமை அற்ற) குடும்ப அட்டையில் இருந்து PHH (முன்னுரிமை) குடும்ப அட்டைகளாக மாற்ற நடவடிக்கை கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றும் அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறியுள்ளார்.
எனவே, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொதுமக்கள் உங்களின் குடும்ப அட்டையை NPHH(முன்னுரிமை அற்ற) ரேஷன் கார்டில் இருந்து PHH (முன்னுரிமை) ரேஷன் கார்டுகளாக மாற்ற விரும்பினால், தகுந்த ஆவணங்களுடன் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்து, ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக்கொள்ளவும்
பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு முன்னுரிமை ரேஷன் கார்டு (PHH) கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் ரேஷன் கடைகளில், அரிசி, கோதுமை, மற்றும் பிற அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மானிய விலையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
ஓரளவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு முன்னுரிமையற்ற ரேஷன் கார்டு குடும்பம் (NPHH) கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, கோதுமை, மற்றும் பிற அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மானிய விலையில் கிடைக்கும், ஆனால் PHH அட்டையை வைத்திருப்பவர்கள் அளவுக்கு மானியம் கிடைக்காது. பொருளும் குறைவாக கிடைக்கும், மற்ற பொருட்களுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.
எனவே, தகுதியுள்ளவர்கள் ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்ற விரும்பினால், மாற்றிக் கொள்ளலாம். இது தொடர்பாக கொடுக்கும் உங்களின் விண்ணப்பங்கள் உடனடியாக பரிசீலிக்கப்பட்டு அதிகாரிகளால் ஒரே நாளில் கூட ஒப்புதல் கொடுக்கப்படவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.