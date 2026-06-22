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ரேஷன் கார்டு நீக்கம்! வேலூர் மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 22, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:31 PM IST

Ration Card : ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கம் தொடர்பாக வேலூர் மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள முக்கிய எச்சரிக்கை

 

Ration Card Latest Update : வேலூர் மாவட்ட மக்கள் ஜூன் 30க்குள் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாவிட்டால் ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களும் (Ration Card) தங்களது குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் கைவிரல் ரேகையினை கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் லீலா அலக்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

 

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இதுவரை தங்களது கைவிரல் ரேகையினைப் பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள், வரும் 30.06.2026-க்குள் தங்களுக்குரிய நியாயவிலைக் கடைகளுக்குச் (Ration Shops) சென்று இப்பதிவை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

 

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குடும்ப அட்டையில் பெயர் இருந்து, பணி நிமித்தமாகவோ அல்லது வேறு காரணங்களுக்காகவோ தற்காலிகமாக வேறு பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள், தங்களது தற்போதைய இருப்பிடத்திற்கு அருகில் உள்ள எந்தவொரு நியாயவிலைக் கடைக்கும் சென்று வரும் ஜூன் 30ஆம் தேதிக்குள் கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்து, தங்களது உரிமையினை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

 

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பெயர் நீக்கம் செய்தல்: குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் யாரேனும் இறந்திருந்தால், அவர்களது பெயர்களை வரும் 30.06.2026-க்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.

 

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முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு சிறப்புச் சலுகை: நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு நேரடியாகச் சென்று கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய இயலாத நிலையில் உள்ள வயதானவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு முக்கிய சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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இவர்கள் தங்களது பகுதியில் உள்ள நியாயவிலைக் கடை விற்பனையாளரைத் தொலைபேசி வாயிலாகத் தொடர்பு கொண்டால், விற்பனையாளரே நேரடியாக அவர்களின் இல்லத்திற்கே வந்து கைவிரல் ரேகையினைப் பதிவு செய்து கொள்வார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

TAGS:
Ration Card Update
Vellore Ration Card
Ration Card Cancellation
Vellore Collector Notice
Tamil Nadu government announcement

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