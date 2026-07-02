/ரேஷன் மானியம் நிற்காமல் கிடைக்க இதை செஞ்சிடுங்க: ஜூலை 5 கடைசி நாள், அரசு அதிரடி உத்தரவு

Ration Subsidy: பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா (PMGKAY) திட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஏழைக்குடும்பங்களுக்கு இலவச ரேஷன் பொருட்களை வழங்குகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், AAY மற்றும் PHH ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் ஒரு நபருக்கு மாதம் 5 கிலோ உணவு தானியங்களை இலவசமாகப் பெறுகிறார்கள்.
PMGKAY: PMGKAY திட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள புதிய தொழில்நுட்ப மாற்றத்தால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாமல், உணவுத் தானியங்களுக்கான மானியத் தொகை தடையின்றி தொடர்ந்து கிடைக்க, மொபைல் எண் சரிபார்ப்பு பணியை ஜூலை 5 ஆம் தேதிக்குள் செய்து முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
PMGKAY டிஜிட்டல் நாணயம் ரேஷன் (PMGKAY Digital Currency Ration): பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா (PMGKAY) திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு ரேஷன் மானியம் ஆகஸ்ட் முதல் 'டிஜிட்டல் நாணயம்' (CBDC) மூலம் வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கு பயனாளிகள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை ஜூலை 5-க்குள் சரிபார்ப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
ரேஷன் கார்டு ஆதார் இணைப்பு மொபைல் எண் சரிபார்ப்பு கட்டாயம் (Aadhaar Linked Mobile number verification mandatory): பயனாளிகளின் பயனாளிகள் தங்களின் ஆதார் கார்டு மற்றும் ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண் சரியாக உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்து, மொபைல் எண்ணில் திருத்தங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், உடனடியாக அருகிலுள்ள நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு சென்று அதை புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம். குடிமைப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை இந்த தகவலை வழங்கியுள்ளது.
ஜூலை 5 ஆம் தேதிக்குள் இந்த பணியை செய்து முடிக்க தவறும் PMGKAY பயனாளிகளுக்கு தொடர்ந்து வரும் காலங்களில் ரேஷன் மானிய தொகை கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் இந்த பணியை செய்து முடிப்பது அவசியமாகும்.
ஆகஸ்ட் 2026 முதல் ரேஷன் மானியம் (Ration subsidy August 2026): PMGKAY திட்டத்தின் புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், பயனாளியின் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்ணின் அடிப்படையில் ஒரு டிஜிட்டல் வாலட் (Digital Wallet) உருவாக்கப்படும். திட்டத்திற்கான மத்திய அரசின் மானியத் தொகை நேரடியாக இந்த வாலட்டில் வரவு வைக்கப்படும். இந்த தொகை டிஜிட்டல் நாணய (Digital Currency) வடிவில் இருக்கும். தங்கள் வாலட்டில் இந்தத் தொகை வந்தவுடன் பயனாளிகள் அதைக் கொண்டு, அரசு அங்கீகரித்துள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் தங்களுக்குத் தேவையான உணவுத் தானியங்களைப் வாங்கிக் கொள்ளலாம்.
நியாயவிலை கடை அறிவிப்பு (Fair price shop announcement): இந்த புதிய முறைக்கு பயனாளிகளின் மொபைல் எண் மிக முக்கியமானது. ஆகையால், ஜூலை 5ஆம் தேதிக்குள், பயனாளிகள் தங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண் சரியாக உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதில் திருத்தம் செய்ய வேண்ண்டி இருந்தால், பயனாளிகள் தங்கள் நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு சென்று இந்த திருத்தங்களை செய்யலாம்.
மொபைல் எண்ணில் திருத்தம் இருந்தால், வேலை நாட்களில், வேலை நேரங்களில் நியாயவிலைக் கடைகளில் அதை சரி செய்துகொள்ளலாம். திருத்த பணிகள் முடிந்தவுடன், பயனாளியின் மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி (SMS) அனுப்பப்படும்.
மொபைல் எண் சரிபார்ப்பு அல்லது திருத்தத்திற்காக பயனாளிகள் நியாய விலைக் கடைகளுக்கு செல்லும்போது பயனாளிகள் தங்களுடன் கண்டிப்பாக ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட எண் கொண்ட மொபைல் போனை எடுத்துச்செல்ல வேண்டும். PMGKAY திட்டத்தில் இந்த புதிய தொழில்நுட்ப மாற்றத்தால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாமல், உணவுத் தானியங்களுக்கான மானியத் தொகை தடையின்றி தொடர்ந்து கிடைக்க, மொபைல் எண் சரிபார்ப்பு பணியை ஜூலை 5 ஆம் தேதிக்குள் செய்துமுடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஆதார் மொபைல் எண் இணைப்பு (Aadhaar mobile number linking): இந்த பணியை செய்யத் தவறினால், டிஜிட்டல் நாணயம் மூலம் அளிக்கப்படும் மானியம் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
பிரதம மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா (PMGKAY) திட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஏழைக்குடும்பங்களுக்கு இலவச ரேஷன் பொருட்களை வழங்குகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், AAY மற்றும் PHH ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் ஒரு நபருக்கு மாதம் 5 கிலோ உணவு தானியங்களை இலவசமாகப் பெறுகிறார்கள்.