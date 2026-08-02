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சென்னை மக்களே அலர்ட்! வீடு தேடி வரும் ரேஷன் பொருட்கள்.. தேதி குறித்த தமிழக அரசு

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 02, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:38 PM IST

Thayumanavar Scheme August Update: சென்னையில் ஆகஸ்ட் 4, 5 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் இல்லங்களுக்குச் சென்று பொது விநியோகத்திட்ட பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

 

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தமிழகத்தில் முந்தைய திமுக ஆட்சியில் தாயுமானவர் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. தாயுமானவர் திட்டம் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களின் வீடுகளுக்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மாதந்தோறும் முதல் வாரங்களில் ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கு சென்றே விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.  

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இத்திட்டத்தின் மூலம் 21 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.  மாதந்தோறும் ரேஷன் பொருட்கள் எப்போது விநியோகம் செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பை மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டு வருகிறது. இதற்கிடையில், தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில்,  இந்த மாதம் குறித்த செய்திக்குறிப்பில், தாயுமானவர் திட்டம் குறிப்பிடப்படுவதில்லை. 

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அதற்கு பதிலாக பொது விநியோகம் திட்டம் என குறிப்பிட்டு தமிழக அரசு அறிக்கை வெளியிடுகிறது. இந்த நிலையில், சென்னையில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் குறித்த தேதியை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்தின் 4, 5 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் சென்னையில்  மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கு வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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சென்னையில் ஆவடி, அம்பத்தூர், அண்ணாநகர், சிதம்பரனார், கொளத்தூர். பெரம்பூர். ஆர்.கே.நகர். இராயபுரம், திருவொற்றியூர், வில்லிவாக்கம். ஆயிரம்விளக்கு, சேப்பாக்கம், மயிலாப்பூர், சைதாப்பேட்டை, தி.நகர். சோழிங்கநல்லூர், பரங்கிமலை, தாம்பரம் மற்றும் மதுரவாயல் ஆகிய 19 மண்டலங்களில் கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டுவரும் 1346 நியாயவிலைக் கடைகளின் விற்பனையாளர்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்களை இல்லம் சென்று விநியோகம் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

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எனவே, இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் முதியோர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள்  ஆகியோர் இத்திடத்தை  தவறாமல் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு  கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார். 

TAGS:
Chennai News
TN Govt
Ration Shop

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