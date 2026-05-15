ரவி மோகனுடன் பிரேக்-அப்? சென்னையை விட்டு போகும் கெனிஷா..உருக்கமான பதிவு!

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 15, 2026, 09:09 PM IST|Updated: May 15, 2026, 09:09 PM IST

Keneesha Leaves Chennai : ரவி மோகனின் தோழியாக வலம் வந்த கெனிஷா, தான் சென்னையை விட்டே கிளம்புவதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் இருந்து வெளியேறுவதாகவும் பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Keneesha

ரவி மோகனுடன் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக தோழியாக இருக்கிறார் கெனிஷா. 15 வருட திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த ரவி மோகன், சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக அறிவித்தார். இவர்களுக்கு இரண்டு ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். 

Ravi

ரவி மோகன் - ஆர்த்தி பிரிந்திருந்த சமயத்தில் கெனிஷாவின் பெயர் அடிப்பட்டது. கோவாவை சேர்ந்த பாடகியான இவர், ரவி மோகனின் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலர் ஆக இருந்ததாகவும் ஒரு கட்டத்தில் அவருடன் நட்புடன் பழகியதாகவும் கூறினார். ஆரம்பத்தில் தங்களுக்குள் ஒன்றும் இல்லை என்று கூறிய அவர், அடுத்தடுத்த மாதங்களில் சில சினிமா நிகழ்ச்சிகளில் ரவி மோகனுடன் வந்திருந்தார். அவரும் இவருடன் நெருக்கம் காட்டினார்.

Fans Criticize

சமீபத்தில் கோவாவில் இசை நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைப்பெற்றது. அதில் ரவி மோகனும் கெனிஷாவும் மேடையில் பாடல் பாடிய போது அனைவர் முன்னிலையிலும் கட்டிப்பிடித்துக்கொண்டனர். அதே நிகழ்ச்சியில் கெனிஷா ரவி மோகன் கால்களில் விழுந்தார். இதெல்லாம் இணைய வாசிகளை கடுப்பேற்றியதால், அவர்கள் இவர் குறித்து திட்டி வீடியோக்களை பதிவேற்றினர்.

Video

30 நிமிட வீடியோவை பதிவேற்றிய கெனிஷா, அதில் தான் ஏற்கனவே திருமணமாகி குழந்தையை இழந்தவர் என்றும், தனக்கு தாய்-தந்தை இல்லை என்றும், தனது உறவினர்களால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானவர் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், தனது கணவர் தன்னை அடித்ததால் 4 மாத கரு கலைந்ததாகவும் கூறினார். பாரில், ஒரு நாளைக்கு ரூ.500 வீதம் பாடி தான் இந்த நிலைக்கு வந்திருப்பதாக கூறிய அவர், அனைவரையும் வேறு வேலை இருந்தால் போய் பாருங்கள் என்றார்.

Post

இறுதியாக சில பதிவுகளை அவர் இணையத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் தான் தோற்றுவிட்டதாகவும், சென்னையிலிருந்து கிளம்புவதாகவும் கூறியிருக்கிறார். அதில், “ஏற்கனவே உலகம் தவறாக தீர்மானித்த ஒருவரை காப்பாற்ற முயன்று, என்னுள் இருந்த பல பகுதியை நான் இழந்துவிட்டேன். ஆனால் இப்போது ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிகிறது — நாடகத்திற்கே அடிமையான இந்த உலகில், நல்ல மனசுக்கு வாய்ப்பே கிடைப்பதில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, “ஆன்லைன் புல்லிங், மன அழுத்தம், மாயை — இதற்காகத்தான் நான் விலகுகிறேன். இதனுடன், கடவுள் வெற்றி பெறும் வரை நான் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் அனைத்து சமூக வலைத்தளங்களிலிருந்தும் வெளியேறுகிறேன்” என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனால், இவர் ரவி மோகனை பிரிந்து விட்டாரா என்கிற கேள்வி ரசிகர்களுக்கு எழுந்துள்ளது.

