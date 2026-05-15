/ரவி மோகனுடன் பிரேக்-அப்? சென்னையை விட்டு போகும் கெனிஷா..உருக்கமான பதிவு!

இறுதியாக சில பதிவுகளை அவர் இணையத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் தான் தோற்றுவிட்டதாகவும், சென்னையிலிருந்து கிளம்புவதாகவும் கூறியிருக்கிறார். அதில், “ஏற்கனவே உலகம் தவறாக தீர்மானித்த ஒருவரை காப்பாற்ற முயன்று, என்னுள் இருந்த பல பகுதியை நான் இழந்துவிட்டேன். ஆனால் இப்போது ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிகிறது — நாடகத்திற்கே அடிமையான இந்த உலகில், நல்ல மனசுக்கு வாய்ப்பே கிடைப்பதில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, “ஆன்லைன் புல்லிங், மன அழுத்தம், மாயை — இதற்காகத்தான் நான் விலகுகிறேன். இதனுடன், கடவுள் வெற்றி பெறும் வரை நான் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் அனைத்து சமூக வலைத்தளங்களிலிருந்தும் வெளியேறுகிறேன்” என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனால், இவர் ரவி மோகனை பிரிந்து விட்டாரா என்கிற கேள்வி ரசிகர்களுக்கு எழுந்துள்ளது.