சிஎஸ்கே-வில் இருந்து என்னை விடுவியுங்கள் - நிர்வாகத்திற்கு அஸ்வின் கோரிக்கை!

சென்னை அணியில் உள்ள அஸ்வின் தன்னை விடுவிக்குமாறு அணி நிர்வாகத்திடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், தன்னை அணியில் இருந்து விடுவிக்குமாறு நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த மெகா ஏலத்தில் அஸ்வின் சென்னை அணியில் இருந்தார். ஆனால் அணிக்கு திரும்பிய சில மாதங்களிலேயே அவர் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பது, ஐபிஎல் வட்டாரத்திலும், சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினை ரூ. 9.75 கோடி என்ற பெரிய தொகைக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் களமிறங்கிய அஸ்வினுக்கு, 2025 ஐபிஎல் சீசன் மிகவும் ஏமாற்றமளிப்பதாக அமைந்தது. அவர் விளையாடிய 9 போட்டிகளில் வெறும் 7 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தினார்.
அஸ்வினின் மோசமான ஆட்டம், அணியின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டையும் பாதித்தது. இதன் விளைவாக, சிஎஸ்கே அணி புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்து, பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெறாமல் வெளியேறியது.
இந்த சூழ்நிலையில், அணி நிர்வாகம் அவரை விடுவிப்பது குறித்து முடிவெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அஸ்வினே தன்னை விடுவிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்திருப்பது இந்த விவகாரத்தில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.