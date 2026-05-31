ஐபிஎல் இறுதி போட்டியில் வெல்லப்போகும் அணி இதுதான் - அடித்து சொல்லும் அஸ்வின்!

Written ByR Balaji
Published: May 31, 2026, 01:26 PM IST|Updated: May 31, 2026, 01:26 PM IST

IPL 2026 Final Winning Prediction: ஐபிஎல் இறுதி போட்டி இன்று (மே 31) நடைபெற இருக்கும் நிலையில், கோப்பையை வெல்லப்போகும் அணியை முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கணித்துள்ளார். 

 

2026 ஐபிஎல் தொடர் தற்போது கடைசி கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. இன்று (மே 31) இத்தொடரின் இறுதி போட்டி அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன. 

 

இரு அணிகளும் இரண்டாவது முறையாக ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் இருந்து வருகிறது. குஜராத் அணி தனது முதல் கோப்பையை கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வென்றது. மறுபக்கம் ஆர்சிபி அணி 2025 ஆம் ஆண்டில் தனது முதல் கோப்பையை வென்றது. 

 

இந்த நிலையில், இன்று கோப்பையை வெல்லப்போகும் அணி எது என்பதை முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கணித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் யூடியூப் சேனலில் பேசி இருக்கிறார். 

 

இந்த தொடரை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி கைப்பற்றும் என நான் நினைக்கிறேன். அவர்கள் குவாலிபையர் 1 போட்டியில் ஆர்சிபி அணியுடன் தோல்வி அடைந்து இருந்தாலும் இறுதி போட்டியில் நிச்சயம் வெல்வார்கள், வென்று கோப்பையை கைப்பற்றுவார்கள் என நம்புகிறேன். 

 

குஜராத் அணி சிறப்பாக உள்ளது. குறிப்பாக ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், ஹோல்டர் என நல்ல பந்து வீச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள். அதனால் கில் தலைமையிலான குஜராத் அணி இறுதி போட்டியில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் என தோன்றுவதாக ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறி உள்ளார்.  

 

