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RBI Monetary Policy: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை... வீட்டுக் கடனின் என்ன தாக்கம் இருக்கும்?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 05, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:37 AM IST

RBI Repo Rate: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, ரெப்போ விகிதத்தை (repo rate) தொடர்ந்து ஐந்தாவது முறையாக தற்போதுள்ள 5.25 சதவீத அளவிலேயே தக்கவைத்துள்ளது. இந்த முடிவு லட்சக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிம்மதியை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

RBI Repo Rate: 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பணக் கொள்கைக் குழுவின் (MPC) மூன்றாவது இருமாத ஆய்வுக்குப் பிறகு, ரெப்போ விகிதத்தை 5.25 சதவீதத்தில் மாற்றமின்றித் தொடர்வதற்கான முடிவை ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா அறிவித்தார். இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்த ஆண்டில் இதுவரை ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடைசியாக டிசம்பர் 2025-ல் RBI ரெப்போ விகிதத்தை 0.25 சதவீதம் குறைத்தது. வட்டி விகிதங்கள் தொடர்பாகப் பணக் கொள்கைக் குழு 'நடுநிலையான' (neutral) நிலைப்பாட்டையே தொடர்ந்து கடைப்பிடித்து வருகிறது.

Reserve Bank of India1/7

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ரெப்போ விகிதத்தை 5.25 சதவீதமாகவே மாற்றமின்றித் தொடர மீண்டும் முடிவு செய்துள்ளது. நிலவும் பொருளாதாரச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, ரிசர்வ் வங்கியின் பணக் கொள்கைக் குழு (MPC) இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.

RBI Governor Sanjay Malhotra2/7

ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா

இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் தொடங்கிய பணக் கொள்கைக் குழுவின் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை, ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா இன்று அறிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Repo Rate3/7

இந்த ஆண்டில் ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்த ஆண்டில் இதுவரை ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடைசியாக டிசம்பர் 2025-ல் RBI ரெப்போ விகிதத்தை 0.25 சதவீதம் குறைத்தது. வட்டி விகிதங்கள் தொடர்பாகப் பணக் கொள்கைக் குழு 'நடுநிலையான' (neutral) நிலைப்பாட்டையே தொடர்ந்து கடைப்பிடித்து வருகிறது.

Retail Inflation4/7

எதிர்பார்ப்பை விட அதிகமாகவே நீடிக்கும் சில்லறை விலைவாசி உயர்வு

நாட்டின் தற்போதைய சில்லறை விலைவாசி உயர்வு (retail inflation) விகிதம், கணிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாகவே இருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தெரிவித்தார். உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருள் ஆகியவற்றின் விலை உயர்வு இதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது.

RBI Repo Rate5/7

ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை

விநியோகத் தரப்பிலும் விலைவாசி உயர்வு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துவதாக அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், பருவமழையின் தன்மையை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியாத சூழலால், பொருளாதாரக் கண்ணோட்டம் நிச்சயமற்ற நிலையிலேயே உள்ளது. இருப்பினும், வலுவான தேவை நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வருவதாகவும் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் கூறினார்.

Home Loan6/7

வீட்டுக் கடன் அதிகரிக்குமா?

வட்டி விகிதத்தை மாற்றாம் அப்படியே வைத்திருப்பதற்கான ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த முடிவு வீட்டுக் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு, ஒரு நிலைத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. பெரும்பாலான வீட்டுக் கடன்கள் ரெப்போ விகிதம் போன்ற காரணிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. RBI கொள்கை வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் செய்யபப்டவில்லை என்றால், குறுகிய காலத்தில் மாதாந்திரத் தவணைகளும் (EMI) சீராக இருக்கும். இதனால் வங்கிகள் கடன் வழங்கும் விகிதங்களை மாற்றாமல் வைத்திருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

What is Repo Rate7/7

ரெப்போ விகிதம் என்றால் என்ன?

வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறும் வட்டி விகிதம் ரெப்போ விகிதம் என்ப்படும். ரெப்போ விகிதம் குறைந்தால், வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து மலிவான விகிதங்களில் கடன் வாங்க முடியும். இதன் தொடர்ச்சியாக, வங்கிகளும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மலிவான கடன்களை வழங்கும். அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் கடனின் வட்டி விகிதமும் மற்றும் கடனின் EMI -யும் குறையும்.

TAGS:
RBI
Reserve Bank of India
Repo Rate

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