RBI புதிய விதி, இனி வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம்: எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?

Silver Loan: அவசர கடன் வாங்கும் நபர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இனி வெள்ளியை அடமானம் வைத்தும் கடன் வாங்கலாம். முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
தங்க நகைகளை அடமானமாக வைத்து கடன்பெறும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். இனி வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம். இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஜூன் 6 அன்று புதிய நிலையான கடன் வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது. இது கடன் வாங்குபவர்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல், வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துதல் மற்றும் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கான பொறுப்புணர்வை உறுதி செய்தல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டது.
வணிக வங்கிகள், NBFCகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் வீட்டு நிதி நிறுவனங்கள் இப்போது வெள்ளி நகைகள், நாணயங்கள் மற்றும் ஆபரணங்களை அடமானமாக வைத்து கடன்களை வழங்க முடியும். இருப்பினும், வெள்ளி கட்டிகள் அல்லது பார்கள் போன்றவற்றுக்கு எதிரான கடன்கள் அனுமதிக்கப்படாது.
இந்த நடவடிக்கை கிராமப்புற மற்றும் குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணம் அளிக்கும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். வெள்ளி தங்கத்தை விட மலிவானது. ஆகையால், அவசரநிலைகள் அல்லது வணிக நோக்கங்களுக்காக நிதி திரட்ட அதிகமான மக்கள் அதை அடமானம் வைக்க முடியும்.
எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்? தங்க நகைகள்: 1 கிலோ வரை / தங்க நாணயங்கள்: 50 கிராம் வரை / வெள்ளி நகைகள்: 10 கிலோ வரை / வெள்ளி நாணயங்கள்: 500 கிராம் வரை
இந்த வரம்புகள் கடன் வாங்குபவருக்கு அனைத்து கிளைகளிலும் பொருந்தும். இருப்பினும், வெள்ளி விலைகளில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருப்பதால் வெள்ளி மீதான வட்டி விகிதம் தங்கத்தை விட சற்று அதிகமாக இருக்கலாம்.
கடனை திருப்பிச் செலுத்திய பிறகு, அடமானம் வைக்கப்பட்ட வெள்ளி அல்லது தங்கத்தை அதே நாளில் அல்லது அதிகபட்சம் 7 வேலை நாட்களுக்குள் திருப்பித் தர வேண்டும். ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால் வங்கிக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். அடமானம் வைக்கப்பட்ட பொருள் தொலைந்து போனாலோ அல்லது சேதமடைந்தாலோ, முழு இழப்பீடு அளிக்கப்பட வேண்டும்.
ஏலத்திற்கு முன் அறிவிப்பு தேவைப்படும். மேலும் இருப்பு விலை சந்தை மதிப்பில் குறைந்தது 90% நிர்ணயிக்கப்படும். அனைத்து விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும் கடனாளியின் உள்ளூர் மொழியில் கூறப்பட வேண்டும். மேலும் கடன் வாங்கியவர் படிப்பறிவில்லாதவராக இருந்தால், அவை ஒரு சுயாதீன சாட்சியின் முன்னிலையில் விளக்கப்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.