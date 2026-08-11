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பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் எப்போது வரும்? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 11, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:20 PM IST

RBI Polimer Currency: கொள்முதல் செயல்முறை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உள்ளது என்பதை ரிசர்வ் வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் விளைவாக, பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகள் எப்போது புழக்கத்திற்கு வரும் என்பதற்கான உறுதியான தேதியையோ அல்லது அதற்கான செலவு மதிப்பீட்டையோ அரசால் தற்போது வழங்க இயலவில்லை.

RBI Plastic Currency: கொள்முதல் செயல்முறை இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இருப்பதால், நோட்டுகளைச் சோதித்து, பின்னர் வழக்கமான அடிப்படையில் வெளியிடுவதற்கு முன்னதாகப் பல நடைமுறைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியுள்ளன.

Polymer Currency Notes1/7

பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகள்

ரூ. 10 மற்றும் ரூ. 20 மதிப்பிலான தலா 100 கோடி பாலிமர் (நெகிழி) ரூபாய் நோட்டுகளைக் களச் சோதனைக்காக அறிமுகப்படுத்துவதற்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்மொழிவுக்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக செவ்வாய்க்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கை இந்தியாவின் நாணய மேலாண்மை உத்தியில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையக்கூடும்.

New Currency Notes2/7

புதிய நோட்டுகளுக்கான காலக்கெடு

இருப்பினும், நாடு முழுவதும் உடனடியாக இவற்றை அறிமுகப்படுத்தும் திட்டம் ஏதுமில்லை. கொள்முதல் செயல்முறையின் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே ரிசர்வ் வங்கி உள்ளது. எனவே, புதிய நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான காலக்கெடுவை இன்னும் நிர்ணயிக்க முடியாது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Lok Sabha3/7

மாநிலங்களவையில் அமைச்சர் அளித்த பதில்

1934-ஆம் ஆண்டின் இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டத்தின் பிரிவு 25-ன் கீழ், ரிசர்வ் வங்கியின் மத்திய வாரியத்தால் இந்த முன்மொழிவு அரசுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. களச் சோதனைகள் வெற்றிகரமாக அமைந்தால், குறிப்பிட்ட அந்த இரண்டு மதிப்பீடுகளிலும் பாலிமர் நோட்டுகளை வழக்கமான முறையில் வெளியிடுவது ஆகியவற்றை இத்திட்டம் உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த முன்மொழிவுக்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மாநிலங்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார்.

Finance Minister Nirmala Sitharaman4/7

நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்

"இந்த முன்மொழிவுக்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிசர்வ் வங்கியின் தகவலின்படி, காகிதத்தாலான ரூபாய் நோட்டுகளுடன் சேர்த்து இந்தப் பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகளையும் வெளியிடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது," என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார். இதன் பொருள் என்னவென்றால், சோதனைகளுக்குப் பிறகு பாலிமர் நாணயம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டால், அது வழக்கமான காகித நோட்டுகளை உடனடியாக மாற்றுவதற்குப் பதிலாக, ஆரம்பத்தில் அவற்றுடன் இணைந்து புழக்கத்தில் இருக்கும்.

Reserve Bank5/7

ரிசர்வ் வங்கி

கொள்முதல் செயல்முறை இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உள்ளது என்பதையும் ரிசர்வ் வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் விளைவாக, பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகள் எப்போது புழக்கத்திற்கு வரும் என்பதற்கான உறுதியான தேதியையோ அல்லது அதற்கான செலவு மதிப்பீட்டையோ அரசால் தற்போது வழங்க இயலவில்லை. இந்த ஒப்புதல் பாலிமர் நாணயத்தின் உடனடி அறிமுகத்தைக் குறிக்கவில்லை.

RBI News6/7

கொள்முதல் செயல்முறை

கொள்முதல் செயல்முறை இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இருப்பதால், நோட்டுகளைச் சோதித்து, பின்னர் வழக்கமான அடிப்படையில் வெளியிடுவதற்கு முன்னதாகப் பல நடைமுறைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியுள்ளன.

Central Government7/7

மத்திய அரசு

ஆகையால், அறிமுகத்திற்கான துல்லியமான கால அட்டவணையையோ அல்லது இத்திட்டத்திற்கான செலவினத்தையோ தீர்மானிக்க இயலாது என்று அரசு கூறியுள்ளது. களச் சோதனைகள் வெற்றிகரமாக அமைந்தால், தற்போதுள்ள காகித நாணயங்களுடன் சேர்த்து, ரூ. 10 மற்றும் ரூ. 20 மதிப்பிலான பாலிமர் நோட்டுகளை வழக்கமான முறையில் வெளியிடும் நடவடிக்கையை ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொள்ளக்கூடும்.

TAGS:
Reserve Bank of India
RBI

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