வீட்டுக்கடன் வாங்குவது இனிமே சுலபம்! RBI கொண்டு வந்த புது ரூல்ஸ்..

RBI To Major Decision Home Loan : ரிசர்வ் வங்கி, அடிக்கடி புதுப்புது அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. இதனால், வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்களும், வங்கிகளும் பயன்பெற வேண்டும் என்பது இதன் நோகமாகும். அப்படி, புதிதாக வெளியாகியிருக்கும் அறிவிப்பால், பயனர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுள்ளனர்.
RBI To Major Decision Home Loan : வீட்டுக்கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியம், பலருக்கு இருக்கலாம். அவர்கள், குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் வாங்குவதற்கான வழி ஒன்றை RBI திறந்துள்ளது. அது என்ன என்பதையும், வீட்டுக்கடன் பெறுவதற்கான வழியையும், இங்கு பார்ப்போம்.
ஒவ்வொருவரிடமும் நல்ல கிரெடிட் ஸ்கோர் இருந்தால், வீட்டுக்கடனுக்கான வட்டி விகிதங்களை நம்மால் குறைக்க முடியும். குறைந்த வீட்டுக்கடன் வட்டி விகிதங்களை செலுத்துவது, நமக்கு நன்மையாக இருக்கும். இதில், ரிசர்வ் வங்கி சில மாற்றங்களை செய்துள்ளது.
கடந்த மூன்று வருடங்களில், வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் கடன் மதிப்பெண்களின் (Cybil Score) அடிப்படையில் வட்டி விகிதங்களை மாற்றுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதில் RBI தற்போது மாற்றத்தினை கொண்டு வந்துள்ளது.
அதிக க்ரெடிட் ஸ்கோர் வைத்துள்ள பயனாளர்கள், குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் வீட்டுக்கடன் பெறலாம் என்பதுதான் அந்த புது மாற்றம். இது குறித்து விரிவாக படிக்க தொடர்ந்து படியுங்கள்.
ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த புது மாற்றத்தால் குறைந்த கிரெடிட் ஸ்கோர் வைத்திருப்பவர்கள் அதிக வட்டி விகிதத்தில் கடன் பெறலாம். ரிசர்வ் வங்கியை பொருத்தவரை, கிரெடிட் ஸ்கோர் என்பது கடன் வாங்குபவரின் நம்பகத்தன்மையின் அளவீடாக பார்க்கப்படுகிறது. கடன், அவர்களின் கடன் மதிப்பெண்ணின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகின்றன. சில நேரங்களில், மோசமான கடன் மதிப்பெண் காரணமாக கடன்கள் மறுக்கப்படுகின்றன.
வங்கிகளுக்கு நல்ல கிரெடிட் ஸ்கோர் இருப்பது மிகவும் முக்கியமானது. இது இருந்தால்தான் கடன் கோருபார்களை நம்பி வங்கி கடன் கொடுக்கும்.
நல்ல கிரெடிட் ஸ்கோர் என்பது, 750 என்ற மதிப்பெண் ஆகும். இந்த கடன் மதிப்பீடு இருந்தால், உங்களை நம்புவதற்கு தகுந்த பயனராக கருதி, வங்கிகள் கடன் கொடுக்கும். அந்த கடன் தொகைக்கு குறைவான வட்டி விகிதமும் இருக்கும். ஆனால் அதுவே கடன் மதிப்பெண் குறைவாக இருக்கிறது என்றால், வங்கிகள் கடன் தொகை கொடுத்தால் அதிக வட்டி விகிதத்தை விதிக்கும்.
நீங்கள் வீட்டுக்கடன் வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் சரியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். நிலுவையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் கடன் தொகை ஏதேனும் இருந்தால் அதை செலுத்தி உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரை சரி செய்யவும்.